Rems-Murr-Kreis Schon über 400 Grippefälle im Kreis gemeldet

Im Rems-Murr-Kreis weiß das Kreisgesundheitsamt von inzwischen 404 Grippefällen im Jahr 2020. Im gesamten Januar erkrankten 180 Menschen nachweislich, vom 1. bis zum 18. Februar waren es schon 224. Der Vergleich zum vergangenen Jahr zeigt: Die Entwicklung geht auffällig nach oben. In der Grippezeit in 2019, also vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember, zählte das Gesundheitsamt insgesamt 24 Grippefälle.

Nach Angaben des Regierungspräsidiums Stuttgart sind bisher nachweisbar 26 Menschen in Baden-Württemberg an der Influenza gestorben – zwei mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Regierungspräsidium Stuttgart geht allerdings davon aus, dass die Dunkelziffer der Erkrankungen und auch der Sterbefälle deutlich höher liegt.