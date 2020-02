Rems-Murr-Kreis Schüler bleiben wegen Sturmtief Sabine zu Hause

Staatliches Schulamt: "Viele Anfragen schon am Sonntag"

Für die Leiterin des Staatlichen Schulamts in Backnang begann die Woche schon am Sonntag, berichtet Sabine Hagenmüller-Gehring. So viele Anfragen, wie es denn nun die Eltern halten sollen, und die Schulen ebenso. Am Montag dann erschienen in einer Grundschule in Backnang nur die Hälfte der Schüler. Eine größere Ausfallrate, sagt sie, gab es auch im Welzheimer Wald. Auch wenn die Buslinien im großen und Ganzen noch gehalten wurden, so startete doch mancher Fahrdienst nicht, der die Kinder aus den Weilern holt. Gleiches gilt auch für die Förderschulen. Auch da sind Fahrdienste unterwegs, die öfters abgesagt wurden, weiß Hagenmüller-Gehring