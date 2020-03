Rems-Murr-Kreis Schwäbische Waldfee: Sechs Kandidatinnen stehen zur Wahl

Lisa Baier geht für Spiegelberg an den Start.

Beruf/Studium: abgeschlossene Ausbildung zur Betriebselektronikerin, derzeit duales Elektrotechnikstudium.

Hobbys: Musikverein Spiegelberg (Querflöte), Violine spielen, Kampfsport, Motorradfahren, Schwimmen.

Lieblingsausflugsziele im Schwäbischen Wald: Da der Schwäbische Wald so viele wunderschöne Ausflugsziele hat, kann man sich schwer auf eines festlegen. Aber der Jux ist immer einen Besuch wert.

Sabrina Bürkle geht für Welzheim an den Start.

Beruf: Ausbildung zur Mechatronikerin.

Hobbys: Reiten, Radfahren, Inliner fahren, Schwimmen.

Lieblingsausflugsziele im Schwäbischen Wald: „Nach einem stressigen Arbeitstag in der Firma oder auf dem Bauernhof gehe ich am liebsten an die Leinquelle am Ortsrand von Kaisersbach. Auch reite ich mit dem Pferd an der Lein entlang oder fahre mit dem Fahrrad zu den schönen Badeseen.“

Lisa Knops geht für Auenwald an den Start.

Ausbildung: bis 2020 Bankkauffrau mit Zusatzqualifikation Finanzassistentin, seit 2020 ist Lisa Knops in Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten.

Hobbys: spazieren gehen, Kraftsport, Musik hören.

Lieblingsausflugsziele im Schwäbischen Wald: Murrhardter Wasserfälle.

Katja Rau geht für Berglen an den Start.

Beruf: Diplom- Animationsdesignerin und Illustratorin, Nebenberuf: Tänzerin.

Hobbys: Fremdsprachen, Singen, spazieren gehen, lesen, Yoga, ihre Katzen, Mythologie und Geschichte, Meditation. Ihre Lieblingshobbys hat sie zum Beruf gemacht.

Lieblingsausflugsziele im Schwäbischen Wald: Limes, Eins+Alles, Hörschbachwasserfälle.

Diana Reinhardt geht für Oberrot an den Start.

Beruf: Elektronikerin für Geräte und Systeme.

Hobbys: Akkordeon und Gitarre spielen, Jugendrotkreuz Mainhardt, Interesse an der Imkerei und Brennerei.

Lieblingsausflugsziele im Schwäbischen Wald: Hörschbachwasserfälle, Diebach-Stausee Fichtenberg, Hankertsmühle-Naturerlebnis-Pfad.