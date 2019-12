Rems-Murr-Kreis Elf Autos mit Pflastersteinen beworfen

Rems-Murr-Kreis.

Zu einer ganzen Reihe an Sachbeschädigungen ist es zwischen Samstagnachmittag (30.11.) und Sonntagmittag (1.12.) gekommen. Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte in Welzheim, Plüderhausen, Rudersberg, Schornbach und Urbach insgesamt elf Autos mit Pflastersteinen sowie Mehlpackungen beworfen und beschädigt. Zudem warfen die Täter die Schaufensterscheibe eines Ladengeschäfts ein.

In den frühen Sonntagmorgenstunden bewarfen Unbekannte gegen 3.15 Uhr einen vorbeifahrenden Zug auf der Bahnstrecke zwischen Plüderhausen und Lorch-Waldhausen mit einer Mehlpackung. Der Lokführer leitete eine Notbremsung ein. Verletzt wurde dabei niemand. Aufgrund der ähnlichen Vorgehensweise und der örtlichen Nähe geht die Polizei davon aus, dass die Taten von denselben Tätern begangen wurden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Polizei derzeit noch nicht beziffern. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten in Rudersberg unter der Telefonnummer 07183 929316 entgegen.