Rems-Murr-Kreis Sind unsere Bahnhöfe barrierefrei?

97 Prozent ist ein Durchschnittswert, den die Deutsche Bahn Station & Service AG auf eine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Siegfried Lorek hin nannte. Und die 97 Prozent beziehen sich zudem nur auf die kundenrelevanten Zeiten von 6 bis 22 Uhr. Und es handelt sich um einen Durchschnittswert. Vor Ort kann dies ganz anders ausschauen wie der barrierefreie Bahnhof in Winnenden, der Heimatbahnhof von Siegfried Lorek, mit seinen dauerdefekten Aufzügen Ende vergangenen Jahres und in diesem Frühjahr zeigte. „Es ist völlig inakzeptabel, dass die Aufzüge der Bahn häufiger defekt sind“, sagt Lorek, der selbst regelmäßig mit seiner Frau und dem Kinderwagen mit der Bahn nach Stuttgart fährt.





„Gerade mobilitätseingeschränkte Menschen sowie Eltern mit Kinderwagen müssen sich auch darauf verlassen können, dass die Bahnsteige auch tatsächlich barrierefrei erreichbar sind.“

Diese sechs Bahnhöfe sind nicht barrierefrei

20 der 26 Bahnhöfe im Rems-Murr-Kreis haben einen barrierefreien Zugang zu den Bahngleisen, weist eine Übersicht des baden-württembergischen Verkehrsministeriums aus. Auf einen Umbau warten entlang der Remsbahn folgende Bahnhöfe:



Plüderhausen (kein Termin);

Urbach (kein Termin);

Geradstetten (Zugangsrampe zu Gleis 2 soll Dezember 2018 fertig sein);

Stetten-Beinstein (Aufzüge zu Gleis 1 und 2 werden nachgerüstet, Inbetriebnahme voraussichtlich im Dezember 2020).



Entlang der Murrbahn ist der Oppenweiler nicht barrierefrei sowie der Bahnhof Backnang nur bedingt. In Backnang sollen drei Aufzüge an den städtischen Steg angebaut werden. Über mangelnde Fördergelder sollte die Bahn nicht klagen, wenn sie ihre Bahnhöfe modernisiert. Das Land fördert eigenen Angaben zufolge „Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden“, wozu barrierefreie Bahnhöfe zählen, mit der Hälfte der Kosten. Bei der Nachrüstung an der Station Stetten-Beinstein übernimmt das Land sogar 88 Prozent der zuwendungsfähigen Investitionskosten sowie 70 Prozent der Planungskosten.

Lorek: „Die Herstellung der Barrierefreiheit wird durch das Land mit mindestens 50 Prozent der Baukosten unterstützt. Dann ist definitiv auch von der für die Haltestellen zuständigen DB Station & Service AG zu erwarten, dass sie sich ordentlich um die Wartung ihrer Aufzugsanlagen kümmert. Hierzu gehört ein Wartungsvertrag mit einer kurzen Reaktionszeit sowie der Vorhaltung von notwendigen Ersatzteilen.“

Das sagen Land und Bahn

Dass die Aufzüge in den als barrierefrei deklarierten Bahnhöfen funktionieren, ist dem Land ein großes Anliegen. „Deshalb dringt das Verkehrsministerium bei bekannten Ausfällen auf deren Behebung.“ Zuständig freilich ist die DB Station & Service AG. Konkret zu den vielen Defekten in Winnenden schreibt das Verkehrsministerium, es bedauere den aktuellen Zustand am Bahnhof Winnenden und erwartet. „dass die DB Station & Service AG diesen Missstand beseitigen wird“.

Lorek hatte sich auch an die Bahn gewandt. In der Antwort der DB Netze heißt es: „Am Bahnhof Winnenden kam es vereinzelt zu länger andauernden Störungen durch Vandalismus und fehlende spezielle Ersatzteile.“ Dies erkläre die langen Ausfallzeiten im Oktober 2007. Aber auch im Frühjahr 2018 fielen mehrfach wieder Aufzüge aus. Das Bahnhofsmanagement kümmere sich an 83 Bahnhöfen in der Region Stuttgart um 100 Personenaufzüge und 62 Fahrtreppen. Die Verfügbarkeit in „kundenrelevanter Zeit“ von 6 bis 22 Uhr liege bei 97 Prozent., „die wir durch permanentes Monitoring und entsprechende Maßnahmen, wie die Erhöhung der Ersatzteilverfügbarkeit, sicherstellen“. – Derzeit ist im Waiblinger Bahnhof wieder ein Aufzug defekt. Allem Monitoring zum Trotz.