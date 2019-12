Rems-Murr-Kreis So feiern unsere europäischen Nachbarn Weihnachten

Nein, da hat sich niemand verzählt: Wer an Weihnachten bei einer polnischen Familie durchs Fenster spickt, wird dort in der Regel einen leeren, aber gedeckten Platz am Tisch sehen: „Das zusätzliche Gedeck ist für einen unverhofften, bedürftigen Gast und erinnert an die Herbergssuche von Maria und Josef“, erklärt Jürgen Kuhnle, der stellvertretende Vorsitzende des Vereins zur Pflege deutsch-polnischer Beziehungen Weinstadt, diese Tradition. Ebenso wichtig: Für alle Mitesser biegt sich beim polnischen Weihnachtsessen der Tisch unter zwölf Speisen, was auf die zwölf Apostel Jesu zurückgeht. Borschtsch, Pilze, Karpfen und Süßspeisen werden unter anderem aufgetischt, in der Regel aber kein Fleisch. Und dann schauen alle aufmerksam gen Himmel: „Das Essen beginnt erst, wenn sich der erste Stern am Himmel zeigt“, sagt Kuhnle.

Spanien: Die Heiligen Drei Könige in der Hauptrolle

Heiligabend. Was in Deutschland der Höhepunkt der Weihnachtszeit ist, stellt in Spanien traditionell den Auftakt dar. „Die Weihnachtszeit beginnt am 24. Dezember mit einem Essen mit der ganzen Familie und endet am 6. Januar mit der großen Bescherung“, erzählt José Arco Pérez, der Vorsitzende des Spanischen Kulturvereins Fellbach. „Die Geschenke bringen in Spanien die Heiligen Drei Könige und nicht das Christkind, auch wenn der Weihnachtsmann natürlich inzwischen auch in Spanien angekommen ist.“ Dieser Brauch geht darauf zurück, dass Jesus zwar am 24. Dezember geboren wurde, die Heiligen Drei Könige aber erst am 6. Januar nach ihrer langen Reise aus dem Morgenland angekommen sind, um ihre Geschenke zu überreichen. Gefeiert wird der 6. Januar in spanischen Städten mit Festumzügen, die laut Pérez ein wenig an deutsche Faschingsumzüge erinnern. In Deutschland feiert Pérez Heiligabend, hält aber auch die spanische Tradition auf seine eigene Art und Weise für seinen Sohn und seine Freunde lebendig: „Am 6. Januar richte ich jedes Jahr ein Kinderfest aus, bei dem ich die Weihnachtsgeschichte erzähle. Und dann bekommen alle Kinder noch mal etwas geschenkt.“

Griechenland: Mit Feuer Kobolde vertreiben

Eleni Leontiadou, Vorsitzende des Griechischen Schulvereins Schorndorf, hat viel zu tun vor Weihnachten. Denn bei ihr wird in der Regel nicht nur der Christbaum geschmückt, sondern auch ein Schiff. „Griechenland ist eine maritime Nation, für die das Schiff eine wichtige Bedeutung hat“, erklärt sie den Brauch. Vor allem auf vielen Inseln und in Gegenden mit maritimer Geschichte, wie zum Beispiel in Thessaloniki, werden Bootsmodelle anstelle eines Weihnachtsbaums mit Lichtern geschmückt - sowohl in den Häusern als auch auf öffentlichen Plätzen.

Licht und vor allem Feuer spielen zu Weihnachten eine wichtige Rolle in Griechenland: An Heiligabend wird ein Feuer im Kamin entzündet. Das hat gleich zwei Gründe: Solange dieses Weihnachtsholz brennt, bleibt das Christuskind in seiner Krippe warm. Außerdem hält das Weihnachtsfeuer die „Kalikanzari“ fern: Die hässlichen Kobolde aus der Unterwelt kommen nur in der Weihnachtszeit auf die Erde, um Streiche zu spielen. Um sie davon abzuhalten, soll das Feuer zwischen 24. Dezember und 6. Januar die ganze Zeit brennen.