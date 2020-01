Rems-Murr-Kreis So hat das Rote Kreuz die Silvesternacht erlebt

Rems-Murr-Kreis.

Es sei wieder „der übliche Wahnsinn“ gewesen, heißt es aus der Rotkreuz-Zentrale. Deshalb war, trotz der besonderen, der Neujahrsnacht, die andere Menschen durchfeiern, die Rettungsleitstelle des DRK sogar besser besetzt als gewöhnlich. In der Schicht von 20 Uhr am 31. Dezember bis 6 Uhr am 1. Januar saßen in der Rettungsleitstelle in der Waiblinger Henry-Dunant-Straße drei anstelle der üblichen zwei Berufs-DRKler. Außerdem waren über 30 Ehrenamtliche, unter anderem Sanitäter und die sogenannten „Helfer vor Ort“, wie jedes Jahr im Dienst. In Oppenweiler beispielsweise lief das dann so: 14 DRKler feierten gemeinsam in der DRK-Unterkunft Silvester. Sechs Personen von diesen hatten sich vorab als Fahrer und Einsatzkräfte gemeldet, standen mit zwei Fahrzeugen bereit und fuhren im Raum Oppenweiler und Backnang. Insgesamt elf Fahrzeuge stellten die Ehrenamtler aus dem ganzen Kreis, zusätzlich zu den acht Rettungswagen, die regulär und mit voller hauptamtlicher Besetzung unterwegs waren.