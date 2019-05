Rems-Murr-Kreis So kämpfen Naturparks gegen das Artensterben

96 Flächen mit insgesamt 46 211 Quadratmetern sind im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald zu Naturwiesen geworden. Einige der Flächen davon liegen auch im Rems-Murr-Kreis, beispielsweise in Alfdorf, die anderen in den benachbarten Kreisen Heilbronn, Ludwigsburg, Schwäbisch Hall, Hohenlohe und Ostalbkreis, die ebenfalls zu unserem Naturpark gehören. Und der Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald ist damit nicht allein. Sieben Naturparks gibt es in Baden-Württemberg; Vertreter aller trafen sich nun in Welzheim. Um Finanzen ging es, um die Projekte und natürlich um die eine Million Arten, die weltweit vom Aussterben bedroht sind.

460 Wildbienenarten im Ländle

Unter dieser Million sind viele Insekten. 45 Prozent der 460 Wildbienenarten, die in Baden-Württemberg heimisch sind, stehen auf der Roten Liste. Es sind Tiere wie die Seidenbiene oder die frühe Schlürfbiene. Damit diese Bienen endlich wieder einen Lebensraum finden, wurden im vergangenen Jahr standortangepasste, regionale und mehrjährige Wildblumensamen eingesät. Und so langsam werden die Wiesen tatsächlich auch bunt. Doch die vielen Quadratmeter im Schwäbisch-Fränkischen Wald reichen genauso wenig, wie die Gesamtfläche von 33,5 Hektar in allen sieben baden-württembergischen Naturparks reicht, um dem Insektensterben Einhalt zu bieten. Es ist zu wenig, liegt zu weit auseinander. Insekten brauchen ein engvernetztes Biotopsystem, um sich ernähren und ihren Genpool bei der Fortpflanzung austauschen zu können. Ihre Flugstrecken sind kurz.

Blumenwiesen auf Schulgelände

Damit die Arbeit der Naturparks nicht umsonst ist, werden die Kinder als Multiplikatoren und Erzieher ihrer Eltern mit ins Boot geholt. Vor allem in den Naturparkschulen – fünf davon gibt es schon im Rems-Murr-Kreis – wird ein Fokus auf Naturerfahrung und -wissen gelegt. Wildblumenwiesen auf dem Schulgelände gehören mit dazu.