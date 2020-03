Rems-Murr-Kreis So reagieren Stihl und Co. auf die Corona-Krise

Das sind vor allem für die Wirtschaft einschneidende Maßnahmen. Und dennoch erklärt Peter Gadhof, Personalchef der Firma Catalent in Schorndorf, dass die Einschränkung nur „sekundäre Auswirkungen“ habe. Die tägliche Arbeit sei nicht beeinträchtigt. Catalent Pharma Solutions in Schorndorf produziert Medikamente und ist eine Tochter des US-amerikanischen Unternehmens Catalent. Kontakte in die USA können daher nicht ausbleiben, doch Catalent Schorndorf greift auf die digitale Technik zurück: „Wir nutzen für internationale Meetings ausschließlich Skype und haben Dienstreisen komplett eingestellt.“ Auch Kunden- und Besuchstermine finden nur noch virtuell statt.

Peter Gadhof erklärt, dass sogar hausintern der digitale Kontakt inzwischen alltäglich ist: Konferenzen werden nur noch in Gruppen von maximal fünf Personen abgehalten. Alle anderen, die auch mit dabei sein sollten, werden zugeschaltet.