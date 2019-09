Rems-Murr-Kreis So viel können Tagesmütter verdienen

Seit 1. Juni hat sich in der Tagespflege im Rems-Murr-Kreis in Sachen Bezahlung einiges geändert. Seit ersten Juni bekommen Tagespflegepersonen – meistens sind es Tagesmütter – 6,50 Euro pro Kind und pro Stunde vom Jugendamt bezahlt. Was auf den ersten Blick nach relativ wenig ausschaut, kann sich zu einem ordentlichen Monatsgehalt zusammenzählen. Denn viele Tagesmütter betreuen mehrere Tageskinder. Doch was verdienen Tagesmütter denn jetzt tatsächlich? Lohnt sich die Tätigkeit? Hat sich Tagespflege längst zu einem regelrechten Beruf ausgewachsen?

Tagesmütter dürfen im Höchstfall acht Kinder insgesamt betreuen. Gleichzeitig im Haus dürfen nur höchstens fünf Gastkinder sein. Eine Tagesmutter darf maximal zwölf Stunden am Tag arbeiten, das aber sieben Tage die Woche. Ein Monat hat durchschnittlich 4,3 Wochen. Schafft es eine Tagesmutter, ihre Gastkinder so über die Tage und Stunden zu verteilen, dass sie immer bis an die Obergrenze reicht, dann kommt in Summe ein Brutto-Höchstverdienst von 11 739 Euro im Monat zusammen.

Unfallversicherung wird voll übernommen