Rems-Murr-Kreis Sparkasse schließt zwei Filialen in Rudersberg

Warum schließt die Sparkasse Geschäftsstellen?

Die Sparkassenchefin weiß, dass Filialschließungen viel Aufmerksamkeit erregen – jedoch weniger bei den Kunden als bei den Lokalpolitikern, die sich um die Infrastruktur in den Orten sorgen. Doch wenn die Kundschaft wegbleibt, könne die Sparkasse auch den Betrieb einer Filiale und den Aufwand für einen Geldautomaten nicht mehr vertreten. Die Sparkasse investiert aber nicht nur in ihre digitalen Angebote, sondern hat im vergangenen Jahr auch rund zwei Millionen Euro in ihre Filialen gesteckt, wies Dietze auf die 25 Kundencenter hin.

In diesen Filialen mit mindestens zehn Mitarbeitern erhalten die 190 000 Kunden umfassende Beratung von der Baufinanzierung bis hin zum Wertpapiergeschäft, die von kleinen Geschäftsstellen nicht mehr zu stemmen sind. So zum Beispiel im neuen Beratungszentrum in Rudersberg, mit dem die Filialen in den Ortsteilen hinfällig werden. Bei aller Begeisterung der Kunden fürs Internet und Online-Banking – eine fundierte Beratung bleibe das Kerngeschäft. Die letzte Unterschrift unter den Darlehensvertrag für die Eigentumswohnung wird eben doch in der Filiale geleistet.