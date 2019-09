Rems-Murr-Kreis Statistik zeigt: Jugendkriminalität geht zurück

Zuerst die schlechten Nachrichten: Jugendliche haben in Leutenbach einen 14-Jährigen niedergeschlagen und so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Vorfall hat sich laut Polizei am Mittwochabend auf dem Schulgelände in der Theodor-Heuss-Straße abgespielt. Gegen 20.40 Uhr war es dort zunächst zu einem Streit und dann zu einer „handfesten Auseinandersetzung“ gekommen, wie die Polizei mitteilt. Demnach wurde der 14-Jährige „wohl von mehreren gleichzeitig niedergeschlagen“; nach ersten Informationen waren es mindestens drei. Auslöser des Streits waren wohl Beleidigungen, die jemand in sozialen Netzwerken verbreitet hatte.

Mehrere Wissenschaftler kommen in einer Studie zu einem eindeutigen Ergebnis

Eine andere Negativmeldung, datiert vom 26. August, einem Montag: In Schmiden lärmten Jugendliche abends im Park in der Fellbacher Straße. Als die Polizei anrückte, waren rund 15 Unruhestifter bereits verschwunden. Sie kehrten später zurück, woraufhin ein 77-jähriger Mann die jungen Leute zur Ordnung rief. Einer der Jugendlichen trat den Senior so heftig gegen den Oberschenkel, dass der Mann ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Vorfälle dieser Art könnten ein Bild von einer Jugend verfestigen, die in völliger Respektlosigkeit ihren Aggressionen freien Lauf lässt. Das stimmt so aber nicht. Mehrere Wissenschaftler, ihnen voran der bekannte Kriminologe Dr. Christian Pfeiffer, kommen in einer Studie* zu einem eindeutigen Ergebnis: „Dass die Entwicklung der Gewalt, gerade mit Blick auf die Jugendlichen, in Deutschland im letzten Jahrzehnt stark rückläufig gewesen ist, wird in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen.“