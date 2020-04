Rems-Murr-Kreis Stihl: Alles fast wie immer, trotz Corona

Das Unternehmen habe, erklärt Kandziora, schon früh systematisch „das Netzwerk der Lieferanten“ analysiert; habe abgewogen, in welchen Ländern es möglicherweise bald zu Engpässen kommen könnte; habe deshalb diverse Lieferungen früher bestellt; habe quasi „vorgesorgt“, Material gehamstert; und ist deshalb derzeit immer noch produktionsfähig.

Der Vorstand hat mit dem Betriebsrat zwar eine Vereinbarung unterschriftsreif vorformuliert, um „bereit zu sein“ für den Fall der Fälle – aber „aktuell“, sagt Kandziora, sehe er keinen Bedarf, Kurzarbeit anzumelden.

Nachfrage: Wird Stihl staatliche Hilfen brauchen, um durchs Krisenjahr zu kommen, günstige Kredite zum Beispiel?

„Wir haben nicht vor, derlei in Anspruch zu nehmen“, sagt Kandziora. Finanzvorstand Karl Angler fasst nach: „Das ist im Moment nicht vorgesehen, und in der näheren Zukunft auch nicht“, bei Stihl sei „ausreichend Liquidität vorhanden“. Und Vertriebsvorstand Norbert Pick: Stihl habe auch noch genug Luft, um Fachhändlern, falls sie in Nöte geraten, eine „Verlängerung von Zahlungszielen“ zu gewähren.

Verantwortung gegenüber der Belegschaft

„Als Familienunternehmen“, sagt Kandziora, „tragen wir in der Corona-Krise ein hohes Maß an Verantwortung“ gegenüber der Belegschaft. „Dazu gehört auch, dass wir versuchen, Arbeitsplätze zu sichern und, soweit es möglich ist, weiter zu produzieren und unsere mehr als 53 000 Fachhändler“ rund um die Welt zuverlässig zu beliefern.

Mai und Juni könnten schwer werden – danach werde es „wieder bessere Zahlen“ geben, glaubt Bertram Kandziora. Mit einem „gewissen Rückgang aufs Gesamtjahr“ sei zu rechnen, aber das sei „nicht so dramatisch“ und „Stand heute beherrschbar“.

Rückblende: Das Erfolgsjahr 2019 im Schnelldurchlauf

So weit der Ausblick – weil dies aber eine Bilanzpressekonferenz ist, hier noch die Rückblende auf 2019 in vier Kernsätzen:

Der Umsatz stieg: auf 3,93 Milliarden Euro – plus vier Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Der Standort Deutschland bleibt stark: Von den 16 722 Stihl-Beschäftigten weltweit arbeiten 5090 im Stammhaus, davon allein 3626 in Waiblingen. Stihl verstehe sich als „Familienunternehmen“, sagt Kandziora, und investiert deshalb „weiterhin stark in den Standort Deutschland“: Im Jahr 2019 flossen 134 Millionen Euro in die Erweiterung des Logistikzentrums in Ludwigsburg, die Aufstockung des Produktionslogistikzentrums in Waiblingen-Neustadt, die Modernisierung des Stammsitzes und den Bau der Stihl-Markenwelt in Waiblingen.

Das Geschäft mit Akku-Geräten brummt: Während der Absatz in diesem Segment 2019 stieg, sank die Nachfrage nach Produkten mit Benzin-Antrieb. Akku-Geräte machen mittlerweile 15 Prozent des Gesamt-Absatzvolumens aus.

Neuentwicklungen gibt es wie jedes Jahr: aktuell zum Beispiel Akku-Vertikutierer, Akku-Motorsense, Akku-Laubbläser – und im Benzinerbereich die weltweite erste Motorsäge mit Magnesiumkolben. Der leichte Werkstoff ermöglicht ein Leistungsgewicht von weniger als 1,5 Kilogramm pro Kilowatt – bei bis zu 14 000 Umdrehungen pro Minute.