Rems-Murr-Kreis Störung bei Unitymedia

Nach Informationen des Verbauchermagazins handy.de besteht die Störung bereits seit Dienstagnachmittag. Am Mittwochvormittag hätten sich die Beschwerden gehäuft. Betroffen seien unter anderem die Regionen um Stuttgart, Bochum und Fankfurt. Die Störung in Stuttgart sei bekannt, die Techniker arbeiteten bereits an einer Lösung. Im Raum Stuttgart gingen über das Potral allestörungen.de um die Mittagszeit bis zu 870 Kundenbeschwerden ein.

Auf Twitter schreibt der Netzbetreiber, es gebe unter anderem einen Glasfaserriss im Großraum Göppingen. Die Reparaturarbeiten hätten begonnen, seien allerdings komplex und würden mehrere Stunden andauern. Betroffen seien Wohnorte mit Postleitzahlen, die mit 72 und 73 beginnen.