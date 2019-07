Rems-Murr-Kreis Studie: Parkassistenten schützen nicht vor Unfällen

„Rund 2000 Euro Schaden hinterließ ein unbekannter Fahrzeuglenker ...“ – so oder ähnlich heißt es mehrfach in der Woche in den Pressemeldungen der Polizei. Beim Ein- und Ausparken entstehen jede Menge Blechschäden, und sehr oft verschwinden Autofahrer nach solchen Unfällen einfach.

In aufwendigen Versuchen hat die Unfallforschung der Versicherer überprüft, inwiefern Parkassistenten die Zahl dieser Unfälle reduzieren könnten.

Natürlich kommt es darauf an, welche Art von Parkassistent in einem Fahrzeug verbaut ist. Bloße Piepser warnen, sobald der Abstand zu einem Hindernis bedenklich klein wird. In der nächsten Komfortstufe leisten Rückfahrkameras einem Fahrer gute Dienste – oder aber, die Technik übernimmt das leidige Einparken komplett selbstständig.