Rems-Murr-Kreis Sturmtief Sabine: Kreis kam glimpflich davon

Keine ruhige Nacht für Polizei und Feuerwehr

Umgestürzte Bäume habe es gegeben, kaputte Zäune und Baugerüste ebenso, aber „nichts Spektakuläres“, so Rudolf Biehlmaier. Ruhig war die Nacht für Polizei und Feuerwehren dennoch nicht. Es habe insgesamt 250 Anrufe gegeben, die von Montag bis Dienstag in Zusammenhang mit dem Sturm standen, so Biehlmaier.

Normalität kehrte auch wieder auf den Schienen der Region ein. Wie berichtet, hatte die Bahn wegen des Sturms am Sonntagabend den Fernverkehr eingestellt. Am Montag fuhren zunächst auch keine S- und Regionalbahnen in der Region. Laut einem Pressesprecher der Deutschen Bahn fuhren die S-Bahnen am Dienstagmittag wieder im gewohnten Rhythmus. Lediglich einzelne Züge, die während des Sturms auf Abstellanlagen gelandet waren, mussten noch von Geäst befreit werden.