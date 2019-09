Rems-Murr-Kreis/Stuttgart #allefürsklima: Liveblog zum globalen Klimastreik-Tag

Die vermutlich größte Demonstration wird am Mittag in Stuttgart stattfinden. Fridays for Future erwartet etwa 5000 Teilnehmer.

09.11 Uhr: Wir schauen live nach Backnang

09.07 Uhr

Jeder einzelne sollte was tun, findet auch die 15-jährige Ella. Viele Jugendliche vor Ort betonen: Man muss nicht perfekt sein und zum Beispiel hundert Prozent vegan leben, sollte aber seinen Lebensstil überdenken und anpassen.

09.01 Uhr

Die meisten Jugendlichen, die zum Streik gekommen sind, müssten gerade eigentlich in der Schule sitzen. Ihren Aussagen zufolge hätten aber Klassenlehrer und Rektoren Verständnis gezeigt. Es sei ja keine Überraschung, dass sie heute fehlten. Konsequenzen befürchten sie nicht. Für sie ist wichtig, dass nicht nur die Politik reagiert, sondern auch der Öffentlichkeit bewusst wird, dass die Jugend es ernst meint.

08.59 Uhr

Der Platz vor der Backnanger Stadtbücherei füllt sich langsam. Wir haben mit Paul Harm von der Fridays for Future Ortsgruppe Backnang gesprochen:

08.34 Uhr

Die erste Aktion zum Klimastreik im Rems-Murr-Kreis beginnt in etwa einer halben Stunde in Backnang.

Die Backnanger Fridays for Future-Gruppe trifft sich in vor der Stadtbücherei, Im Biegel 13, ab 9 Uhr. Dort gibt es eine Kundgebung, auf der auch Markus Koch vom Aktionsbündnis Klimaschutz Rems-Murr sprechen wird. Die Parents for Future Rems-Murr schließen sich teilweise den Backnanger Fridays for Future-Aktivisten an und treffen sich um 9 Uhr vor der Stadtbücherei in Backnang. Hier gibt es eine Übersicht über die weiteren Aktionen.

08.06 Uhr: Darf ich als Arbeitnehmer heute eigentlich mitstreiken?

Die Antwort auf diese Frage lautet: Ja, wenn der Arbeitgeber es erlaubt. Der Klimastreik-Tag ist kein Streik im Sinne des Arbeitsrechts. Er richtet sich weder gegen den Arbeitgeber, noch wird er von einer Gewerkschaft getragen, die bei Lohnausfall ein Streikgeld zahlt. Wer also einfach unangekündigt Streiken geht, riskiert zumindest eine Abmahnung.

Manche Unternehmen unterstützen den Klimastreiktag aktiv und haben ihre Arbeitnehmer im Vorfeld explizit dazu aufgefordert, sich den lokalen Demonstrationen anzuschließen.

7.45 Uhr: Hier wird überall gestreikt

Der deutsche Ableger der Jugendbewegung Fridays for Future hat alle geplanten Aktion am Klimastreik-Tag in einer Google-Karte gesammelt.



Im Kreis sind Kundgebungen verschiedener Organisationen gepalnt. Eine Übersicht finden Sie hier.

Die vermutlich größte Demonstration in der Region wird am Mittag in Stuttgart stattfinden. Um 12 Uhr ist ein sogenannter "Sterndemozug" geplant, der von drei Startpunkten (Erwin-Schoettle-Platz, Hölderlinplatz und Kernerplatz) Richtung Rotebühlplatz zieht. Von dort wollen die Demonstrierenden dann gemeinsam zum Schlossplatz gehen, wo ab 13.30 Uhr eine Kundgebung stattfinden soll.