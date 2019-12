Rems-Murr-Kreis/Stuttgart Falschgeld-Prozess: Beweise auf dem Silbertablett

Am zweiten Verhandlungstag beschrieb ein Kriminalhauptkommissar, wie die Falschgeldgeschäfte liefen. Auf die Spur war ihm die Kripo im Sommer 2018 gekommen, als sie bei einer Hausdurchsuchung aufgrund des Verdachts der Betrügereien im Nachtkästchen des Angeklagten auf einen 50-Euro-Schein stieß. Der stellte sich als Fälschung heraus. Die Ausrede, der Schein sei ihm untergeschoben worden, habe zunächst plausibel geklungen. Doch dann platzte die Lüge. Der Schein stimmte mit jenen 18 falschen 50ern überein, mit denen der Angeklagte im Herbst 2017 über Ebay in Winnenden ein iPhone gekauft hatte. Ebenfalls mit 17 falschen Fünfzigern hatte der 27-Jährige in Pforzheim Computerware bezahlt, die sich bei der Durchsuchung zum Teil noch in seinem Besitz befand. Auch bei einem asiatischen Imbiss in Göppingen war ein solcher 50-Euro-Schein aufgetaucht, mit dem der Angeklagte seinen Imbiss bezahlt hatte.

Die Qualität des Falschgelds wird von der Kripo als hervorragend eingeschätzt. Auf den ersten Blick sei die Fälschung nicht zu erkennen. Der Schein fühle sich wie echt an. Nur ein Geldscheinprüfer erkenne sofort, dass es sich um Falschgeld handelt.

Er wollte Falschgeld an den verkaufen, von dem er es hatte

Eine Spur des Falschgeldes führte nach Norddeutschland zu einem Bekannten des Angeklagten. Mit dem hatte er am Tag nach der Hausdurchsuchung telefoniert und plauderte auch über das Falschgeld, das die Polizei bei ihm entdeckt hatte. Die Kripo hörte zu diesem Zeitpunkt bereits die Telefone des Angeklagten ab.