Rems-Murr-Kreis/Stuttgart S-Bahn im 15-Minuten-Takt: Das müssen Sie wissen

Waiblingen. Der Viertelstundentakt bei den S-Bahnen im Rems-Murr-Kreis und der Region Stuttgart wird ab Dezember 2017 ausgeweitet. Das gab die Deutsche Bahn am Montag bekannt. Was ändert sich? Warum jetzt? Mit welchen Zügen? Und was ist mit den Verspätungen? Die wichtigsten Antworten im Überblick.