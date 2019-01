Rems-Murr-Kreis/Stuttgart Wetterdienst warnt vor Glatteis am Samstag

Autofahrer aufgepasst: In der Nacht zum Samstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Rems-Murr-Kreis und im Großraum Stuttgart mit Glatteis. Die am Freitag veröffentliche Wetterwarnung gilt von 0 Uhr in der Nacht bis 10 Uhr am Vormittag.

Hier geht es zum Artikel: Sicher durch den Winter - diese 10 Fehler sollten Autofahrer vermeiden

Der DWD rechnet in diesem Zeitraum mit "starke[n] Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr" und empfiehlt, auf Autofahrten gänzlich zu verzichten.

Bereits am Donnerstag hat es in Backnang, Schorndorf, Winnenden und Alfdorf wegen Schnee und Eis mehrere Verkehrsunfälle gegeben.