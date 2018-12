Rems-Murr-Kreis/Stuttgart Wie fahren Bus und Bahn an Weihnachten und Silvester?

Waiblingen. Wie kommt man an den Feiertagen vom Familienfest nach Hause und wann fährt die Bahn in der Silvesternacht? S-Bahnen und Nachtbusse fahren auch in Nächten vor den Feiertagen, für Stadtbahnen und SSB-Busse gilt ein geänderter Fahrplan. Hier ein Überblick.