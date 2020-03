Rems-Murr-Kreis Sybille Mack will in den Landtag

Bereits für die SPD für den Bundestag kandidiert

Die Fellbacher Gemeinderätin und Leiterin des Amtes für Schulen, Kultur und Sport in Winnenden hatte schon 2017 Wahlkampf-Luft geschnuppert und für die SPD für den Bundestag kandidiert. „Nach den Erfahrungen von 2017 - als wir zusammen einen guten Bundestagswahlkampf mit zum Teil wirklich starken Ergebnissen gemacht haben - bin ich mir sicher, dass wir das auch 2021 hinbekommen“, heißt es in einer Pressemitteilung von Sybille Mack: „Und ich bin überzeugt, dass wir mit mir als Kandidatin wieder in den Landtag einziehen können“, begründete Mack ihre Bewerbung. Der Nominierungsparteitag der SPD für den Wahlkreis Waiblingen findet am 15. Mai statt. Die Nominierung im Wahlkreis Backnang folgt am 13. Juni, wobei der Landtagsabgeordnete Gernot Gruber unstrittig für eine dritte Wahlperiode nominiert werden dürfte. Noch keinen Kandidaten hat die SPD im Wahlkreis Schorndorf (30. Juni).

Nach dem Bundestag macht Mack nun einen Anlauf für den Landtag, was für sie inhaltliche Gründe habe: „Ich bin seit neun Jahren Stadträtin und seit eineinhalb Jahren Fraktionsvorsitzende im Fellbacher Gemeinderat. Dazu bin ich seit über einem Jahr beruflich als Amtsleiterin in Winnenden tätig, weshalb ich nun auch die Sicht einer Stadtverwaltung noch besser kenne. Beide Blickwinkel bestärken mich, unsere Kommunen und ihre Belange im Landtag vertreten zu wollen. Denn ich bin der Überzeugung, dass es unheimlich wichtig ist, viele Abgeordnete mit dem direkten Draht zur Basis zu haben. Wir sehen hier, wo es hakt im Verhältnis vom Land zu den Kommunen - und wir können dafür sorgen, dass die Landespolitik bürgernäher wird.“