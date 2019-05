Rems-Murr-Kreis Taxifahren wird kostspieliger

Taxitarife sind verbindlich. Die genannten Tarife müssen von den Taxiunternehmen im Rems-Murr-Kreis innerhalb des sogenannten Pflichtfahrgebietes angewandt werden. Sondervereinbarungen seien nicht erlaubt. Das Pflichtfahrgebiet umfasst alle Fahrten, die innerhalb des Rems-Murr-Kreis stattfinden.

Das Landratsamt gibt drei Rechenbeispiele:

Was ein Taxi von Uber & Co. unterscheidet

Im April gingen bundesweit Taxifahrer auf die Straße und protestierten gegen die Pläne von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, die Taxibranche zu liberalisieren. So wollte Scheurer die Rückkehrpflicht abschaffen und das Einzelplatzvermietungsverbot für Mietwagen aufheben. „Das Eckpunktepapier aus dem Bundesverkehrsministerium bevorteilt einseitig Uber und Co und benachteiligt Taxis. Fairer Wettbewerb geht anders!“, so der Bundesverband Taxi und Mietwagen.

Die Rechtslage ist bislang laut Verband eindeutig: „Taxis gehören zur öffentlichen Daseinsvorsorge und zum öffentlichen Personennahverkehr. Sie müssen sich an die von den Behörden festgelegten Tarife halten und sind für alle an 365 Tagen im Jahr verfügbar“. Dafür dürfen sie unter anderem an Halteplätzen in der Innenstadt auf Kundschaft warten oder auf der Straße angehalten werden.

Mietwagen mit Fahrer wie beispielsweise Uber haben all diese Auflagen nicht. Sie müssten nach erledigten Aufträgen zu ihrem Betriebssitz zurückkehren, wenn es keine folgenden Aufträge gibt. „Fällt diese Rückkehrpflicht für Mietwagen, wie von Herrn Scheuer geplant, dann ist das das „Aus“ für die Taxibranche.