Rems-Murr-Kreis Tempo 100 auf der B29: Warten aufs Verkehrsministerium

Es ist das alte Lied: Bei der Belastung mit Autos und Lastwagen tagtäglich, da passen die ursprünglich vorgesehenen Maßnahmen schon lange nicht mehr. Die Gemeinde will die Gemeindeteile zusammenhalten, es ist eine vornehme Aufgabe aller im Rathaus. Also dass etwa das alte Grunbach nicht noch mehr abgeschnitten wird von Grunbach-Süd. So aber wächst nicht eine Lärmschutzwand, sondern eine unsichtbare, aber verdammt hörbare Lärmquelle zwischen den Teilen der Kommune.

Landesverkehrsministerium gegen Bundesverkehrsministerium

Bürgermeister Reinhard Molt hat deshalb einen Offenen Brief an den Landesverkehrsminister geschrieben. Er soll Druck machen. Soll sich über die Neinsager im Regierungspräsidium hinwegsetzen, die im Namen des Bundesverkehrsministers, und es handelt sich um eine Bundesstraße, regelmäßig Begehren nach Tempobegrenzung ablehnen. Molt hängt das hoch auf: „Der Klimaschutz ist in aller Munde und jeder überlegt sich, welchen Beitrag er dazu leisten kann“, schreibt er an Winfried Hermann. Molt weist auf Spitzenstunden mit 3500 Fahrzeugen unter der Woche hin. Der Schwerlastverkehr macht fünf Prozent aus. Die B 29 müsse als unfallträchtig gelten, weil Lkw und Pkw sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten fahren. Ganz anders als in Neckartal auf der B 10, wo Tempo 80 gilt.

Molt führt drei Argumente auf für seine Forderung wenigstens nach Tempo 100: CO2-Einsparung, eine „erhebliche Reduktion“ der Unfallgefahr und drittens, die „Belastung für die lärmgeplagten Remstalbewohner würde deutlich reduziert“.