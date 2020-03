Rems-Murr-Kreis Teures Tunnelvergnügen auf B14 und B29

Regelmäßig fallen diese Unterhaltsmaßnahmen an, wie zum Beispiel eine Reinigung. „Grundsätzlich gibt es hierfür keine starren Vorgaben“, teilt das Regierungspräsidium mit. Die Reinigungsintervalle hängen jeweils von verschiedenen Randbedingungen ab, wie Verkehrsbelastung, Querschnitt, Bauart, Belüftungsart, Sonderereignissen etc. „Autobahntunnel und größere Bundesstraßentunnel werden in der Regel ein- bis zweimal jährlich gereinigt.“

Damit nicht genug. So ein Tunnel kommt schneller ins Alter, als man denkt, wie das Beispiel des 1992 eröffneten Kappelbergtunnels zeigt. 2005 stand bereits eine Großsanierung an, nachdem er auf der Liste der vom ADAC als gefährlich eingestuften Tunnel auftauchte. Der Fahrbahnbelag wurde erneuert, die Tunnelwände erhielten einen hellen Anstrich und die Beleuchtung, Brandmelder, Lüftersteuerung wurden erneuert. Der Bund investierte in diese Maßnahme rund 12,2 Millionen Euro. Von 2018 bis 2019 erfolgte der Neubau zweier Havariebecken (rund 1,3 Millionen Euro).

Beim Sünchen- und Grafenbergtunnel waren 2007 beispielsweise die Erneuerung der Betriebstechnik fällig (200 000 Euro).

In diesem und in den nächsten Jahren sind beim stark belasteten Kappelbergtunnel weitere Investitionen vorgesehen. Geplant ist die Umrüstung der Video-/Lautsprecheranlage, die Kosten werden nach derzeitigem Planungsstand auf rund 1,1 Millionen Euro geschätzt. Geplant wird außerdem die Erweiterung der Verkehrstechnik samt Verkehrsbeeinflussungsanlage und Tunnelbeleuchtung, die den Stand der Technik erfüllen, so das Regierungspräsidium (rund zwei Millionen Euro). In die geplante Nachrüstung des Digitalfunks werden nach derzeitigem Planungsstand rund 270 000 Euro investiert. Für 2020 ist außerdem geplant, Instandsetzungsarbeiten an den Notgehwegen (Erneuerung von Pflaster und Schachtabdeckungen) für rund 200 000 Euro durchzuführen.

2009 wurde der Leutenbachtunnel eröffnet: Doch nun muss für den Digitalfunk nachgerüstet werden. Nach derzeitigem Planungsstand kostet die Nachrüstung rund 270 000 Euro.

Die Angst des Autofahrers vor dem dunklen Tunnelschlund

Als Unfallschwerpunkte gelten Tunnel in aller Regel zwar nicht. Der Kappelbergtunnel ist jedoch ein klassisches Beispiel, dass Autofahrer instinktiv beim Anblick des dunklen Tunnelschlundes vom Gas gehen, in der Folge der Verkehrsfluss stockt und es zu Auffahrunfällen kommt. Bis zur Corona-Krise gehörte ja der morgendliche und abendliche Stau vor dem Tunnel im Berufsverkehr zur Mobilitätsfolklore im Rems-Murr-Kreis.

Im Leutenbachtunnel hat es im vergangenen Jahr 2019 neunmal im Tunnel gekracht. Zwar spricht die Polizei nicht von einem Unfallschwerpunkt. Es stellte sich jedoch inzwischen heraus, der bei der Planung des S-förmigen und zudem abschüssigen Tunnels nicht von Tempo 100 ausgegangen worden war, sondern die Planer 80 km/h Höchstgeschwindigkeit für angemessen hielten. Obwohl der Tunnel nicht einmal Seitenstreifen hat, sind seit der Eröffnung flotte Tempo 100 erlaubt. Als Unfallursache gilt zumeist überhöhte Geschwindigkeit.

Info

Der Kappelbergtunnel ist von Mittwoch, 1. April, 23 Uhr, bis Donnerstag, 2. April, 5 Uhr, in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt, weil defekte Ventilatoren ausgetauscht werden müssen. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.