Rems-Murr-Kreis / Thüringen Das sagen Kreispolitiker zu FDP und Kemmerich

„Man findet fast keine Worte“, sagt die grüne Kreisvorsitzende Brigitte Seiz. „Dass man das in unserer Demokratie erleben muss! Wie soll man die Wähler da noch motivieren, zur Wahl zu gehen, wenn solche Tricksereien aufgeführt werden? Das Fundament unserer Demokratie ist angeknackst, wenn so etwas möglich ist. Politik hat so viel Verantwortung – dessen muss man sich doch bewusst sein!“

„Es ist schockierend“ – wiederholt sich die Geschichte doch?

Dass die AfD das parlamentarische System gerne aushöhlt, untergräbt, ad absurdum führt und so zu destabilisieren sucht – nun gut, das war bekannt. Dass die AfD auch auf die Idee kommen könnte, einen der Ihren als Strohmann zu nominieren, ihm null Stimmen zu geben, mit diesem Pokerbluff das Amt, um das es geht, zu entwürdigen und danach höhnisch einen Ministerpräsidenten von Höckes Gnaden zu feiern – das war entsetzlich absehbar. Dass CDU und FDP das erbärmliche Spiel mitgemacht haben – das, sagt Seiz, „ist schockierend“.

„Weimar liegt in Thüringen“, bilanziert finster der SPD-Kreisvorsitzende Jürgen Hestler, „das ist meine geografische Feststellung“; und eine politische. Die Chaotisierung der Verhältnisse in Thüringen erinnert tatsächlich an die Weimarer Republik.

„Man sagt ja, Geschichte wiederhole sich nicht“ – aber Hestler hat Geschichte studiert; sein Schwerpunkt: der Weg ins Dritte Reich. Die Nationalsozialisten gingen ihn in kleinen Schritten. Ein Zwischenziel erreichten sie vor genau 90 Jahren: 1930 ließ sich die Deutsche Volkspartei – sie repräsentierte damals „den politischen Liberalismus“, wie es auf Wkipedia heißt – auf eine Landesregierung mit Nationalsozialisten ein; und zwar in: Thüringen. Hitler frohlockte: „Die Parteien in Thüringen, die bisher die Regierung bildeten, vermögen ohne unsere Mitwirkung keine Majorität aufzubringen.“ Es war, ergänzt Hestler düster, „eine erste Etappe. Eine von vielen, die nicht ernst genommen wurden.“

Sören Weber, 25, Mitglied im Kreisvorstand der Linken, hat dem Team Ramelow im Thüringer Wahlkampf geholfen und dabei auch Kemmerich erlebt. „Er hat sich distanziert von den Faschisten“, habe angeboten, auch mit der Linken „projektorientiert zusammenzuarbeiten“, habe betont, dass „am Ende alle demokratischen Parteien zusammenhalten“ müssten – und habe damit „den Wähler total verarscht und an der Nase herumgeführt“: Die Kemmerich-FDP – mit haargenau 5,0 Prozent gerade so in den Landtag gestolpert – hat im Bunde mit Höcke den Ministerpräsidenten Ramelow gestürzt; dessen Linke auf mehr als 30 Prozent kam; und dessen persönliche Beliebtheitswerte bei Umfragen an die von Winfried Kretschmann grenzen. Wem, fragt Weber, solle man denn künftig überhaupt noch glauben? Die AfD „will „einen Keil zwischen die demokratischen Parteien“ treiben – es ist ihr blendend gelungen.

Pfeiffer: "Linksradikale und Rechtsradikale, das ist kein Unterschied"

Er sieht das anders: Für Joachim Pfeiffer, den CDU-Bundestagsabgeordneten, ist Team Ramelow so wenig akzeptabel wie die Höcke-Truppe. Die Linke – Pfeiffer nennt sie „SED“ – und die AfD, „Linksradikale und Rechtsradikale, das ist kein Unterschied, da drehe ich die Hand nicht rum, die kann man in einen Sack reintun und draufschlagen.“ Nun aber habe nun einmal in Thüringen „der Souverän“, der Wähler, diese beiden stark gemacht – in so einer „konfusen Situation“, schlägt Pfeiffer vor, sollte die CDU einen eigenen Kandidaten fürs Ministerpräsidenten-Amt aufstellen, der vorab glasklar sagt: „Ich paktiere nicht mit Links- und Rechtsradikalen.“ Erringe er dann in geheimer Wahl trotz dieser Ansage eine Mehrheit, „hat er die Legitimation“. Moment, Herr Pfeiffer – was, wenn unter seinen Stimmen auch welche von der AfD sind? „Er kann ja rein rechnerisch keine Mehrheit ohne Stimmen entweder von der AfD oder der Linken bekommen.“ Aber „gar nichts“ zu machen und fünf Jahre nur zuzuschauen, sei auch „keine Option“.