Rems-Murr-Kreis Update: Tödlicher Motorradunfall bei Großerlach

Bei einem Motorradunfall bei Großerlach ist am Mittwoch (12. Juni) kurz vor 19 Uhr ein 80-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Nach ersten Informationen ereignete sich der Unfall in Höhe der Abfahrt Richtung Liemannsklinge. Der 80-Jährige überholte eine Kolonne von mehreren Fahrzeugen, unter anderem auch einen Lkw. Beim Wiedereinscheren kurz vor der Kurve berührte er einen Pkw vorne links, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er rutschte mit seinem Motorrad nach rechts von der Fahrbahn, prallte gegen einen Bordstein und kam im Graben zum Liegen. Der Motorradfahrer zog sich beim Aufprall tödliche Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle.