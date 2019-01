Rems-Murr-Kreis Trotz Schneefällen Wintersport nur vereinzelt möglich

Aufgrund der noch nicht optimalen Schneeverhältnisse sind die Stauseeloipe am Aichstruter Stausee und die Römerloipe nur teilweise gespurt. Die Flutlichtloipe kann komplett befahren werden. Der Skilift in Kaisersbach ist nicht in Betrieb. Der Skilift in Gschwend meldet dagegen gute Wintersportmöglichkeiten.

