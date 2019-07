Rems-Murr-Kreis und Region Übersicht der Sommernachts-/Open-Air-Kinos 2019

Einlass: ab 20 Uhr

Filmbeginn: bei Einbruch der Dämmerung ab ca. 21.30 Uhr

Eintritt: 9 Euro (kein Vorverkauf, nur Abendkasse)

Rahmenbedingungen: Die Filme werden bei jedem Wetter gezeigt, außer bei Hagel oder Sturm. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Folgende Filme werden gezeigt:

Donnerstag, 25. Juli: Ballon

Freitag, 26. Juli: Monsieur Claude 2

Samstag, 27. Juli: Bohemian Rhapsody

Sonntag, 28. Juli: Der Vorname

Montag, 29. Juli: 100 Dinge

Dienstag, 30. Juli: A Star is born

Schorndorfer Sommerfilmfestival

Ort: Parkplatz des Stadtbiergartens auf den Hahnschen Wiesen (Mühlgasse 16)

Einlass: 19.30 Uhr

Filmbeginn: ca. 21.15 Uhr

Eintritt: 9 Euro (kein Vorverkauf, nur Abendkasse)

Rahmenbedingungen: Der traditionelle Platz am Burgschloss steht wegen der Remstal-Gartenschau nicht zur Verfügung. Der Stadtbiergarten bewirtet die Kinobesucher.

Folgende Filme werden gezeigt:

Samstag, 10. August: Der Fall Collini

Sonntag, 11. August: Green Book - Eine besondere Freundschaft

Montag, 12. August: Bohemian Rhapsody

Dienstag, 13. August: Der Vorname

Mittwoch, 14. August: A star is born

Donnerstag, 15. August: 25 km/h

Freitag, 16. August: Monsieur Claude und seine Töchter 2

Samstag, 17. August: Der Junge muss an die frische Luft

Sonntag, 18. August: Ballon

Montag, 19. August: Bohemian Rhapsody

Weitere Infos: Per PDF-Flyer oder Info-Telefon (0151·12285457)

29. Fellbacher Sommernachts-Open-Air-Kino

Ort: Innenhof des Fellbacher Rathauses (Marktplatz 1)

Einlass: 19.30 Uhr

Filmbeginn: 21.15 Uhr

Folgende Filme werden gezeigt:

17. August: Wird noch bekanntgegeben

24. August: Wird noch bekanntgegeben

Open-Air-Kino Rommelshausen

Ort: Platz neben dem Bürgerhaus in Kernen-Rommelshausen (Stettener Straße 18)

Einlass: 20 Uhr

Filmbeginn: 21.30 Uhr

Eintritt: Information wird nachgeliefert.

Rahmenbedingungen: Der CVJM bietet Nachos und Popcorn sowie nichtalkoholische Getränke und Bier an

Folgende Filme werden gezeigt:

Donnerstag, 18. Juli: Die Gärtnerin von Versailles

European Outdoor Film Tour im Wunnebad

Ort: Wunnebad Winnenden

Filmbeginn: Nach Sonnenuntergang (ca. 21.30 Uhr)

Eintritt: Die Tickets für das Open-Air Kino kosten im Vorverkauf 8 Euro und an der Abendkasse 10 Euro. Kombitickets, mit denen man auch auf die Rock & Pop Night am nächsten Tag gehen kann, kosten für Jugendliche bis 18 Jahre 10 Euro und für Erwachsene 15 Euro.

Folgende Filme werden gezeigt:

Am Freitag, 5. Juli werden im Rahmen der European Film Tour dokumentarische Kurzfilme aus den Bereichen Outdoor und Extremsport gezeigt.

Open-Air-Kino in Oppenweiler

Ort: Schlossgarten Oppenweiler

Einlass: 19.30 Uhr

Filmbeginn: 21.30 Uhr

Eintritt: 8 Euro, davon 6 Euro für den Film. Karten sind ab sofort im Rathaus, Freibad Oppenweiler oder Universum Kino, Backnang erhältlich. Tel. Kartenbestellung: 07191/484-29.

Rahmenbedingungen: Für Verpflegung vor Ort ist gesorgt, das musikalische Vorprogramm kommt von "Pop meets Jazz". Es steht nur eine begrenzte Anzahl von Stühlen zur Verfügung. Deshalb ist das Mitbringen von eigenen Stühlen und Picknickdecken erwünscht. Bei sehr schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Gemeindehalle statt.

Folgender Filme wird gezeigt:

Freitag, 12. Juli: Bohemian Rhapsody

Weitere Infos: Auf der Kino-Universum-Homepage

Open-Air-Kino Unterweissach

Ort: Rathaus in Unterweissach, bei Regen im Bürgerhaus.

Filmbeginn: 22 Uhr

Eintritt: 6 Euro

Rahmenbedingungen: Dorfrock sorgt an beiden Tagen für die Verpflegung. Am Samstag spielen ab 18 Uhr, sozusagen als Vorprogramm, "Rebecca Hart & Nodding Heads“ - Eintritt frei.

Folgende Filme werden gezeigt:

Freitag, 5. Juli: A Star Is Born

Samstag, 6. Juli: Bohemian Rhapsody

Mercedes Benz Open-Air-Kino in Stuttgart

Ort: Mercedes-Benz-Museum

Filmbeginn: gegen 21 Uhr

Eintritt: Karten für das Open Air Kino 2019 kosten 10 Euro pro Person. Für 5 Euro kann man in einem von 21 Liegestühlen in der ersten Reihe Platz nehmen – das ist eine Neuerung in diesem Jahr. Eintrittskarten sind ab 11. Juli 2019 um 10 Uhr online unter www.mercedes-benz.com/open-air-kino sowie an der Museumskasse erhältlich

Rahmenbedingungen: Besucher mit Seh- und Höreinschränkungen können bei einigen Filmen die App „Greta“ nutzen, die Audiotranskriptionen und Untertitel zugänglich macht. Für Verpflegung ist gesorgt.

Folgende Filme werden gezeigt:

Donnerstag, 15. August: Bohemian Rhapsody

Freitag, 16. August: Der Junge muss an die frische Luft

Samstag, 17. August: A Star Is Born

Sonntag, 18. August: Green Book - Eine besondere Freundschaft

Dienstag, 20. August. European Outdoor Film Tour

Mittwoch, 21. August: Der Fall Collini

Donnerstag, 22. August: Die Goldfische

Freitag, 23. August: Monsieur Claude 2

Samstag, 24. August: Aladin

Sonntag, 25. August: Spider Man - Far From Home

Dienstag, 27. August: Ballon

Mittwoch, 28. August: Ocenans Film Tour

Donnerstag, 29. August: 25 km/h

Freitag, 30. August: Geheimnis eines Lebens

Samstag, 31. August: Rocketman

Sonntag, 1. September: Fast & Furious - Hobbs & Shaw

27. Ludwigsburger Sommernachts Open-Air-Kino

Ort: Kunstzentrum Karlskaserne - Innenhof (Eingang: Ecke Hindenburg-/Fasanenstraße)

Einlass: ab 19.30 Uhr

Filmbeginn: jeweils 21.30 Uhr

Eintritt: variiert von Film zu Film, es gibt auch Dauerkarten und Early-Bird-Tickets. Infos auf der Website der Veranstaltung.

Rahmenbedingungen: Verschiedene Gastronomen versorgen die Kinobesucher mit Speisen und Getränken. Es ist nicht gestattet, die Verpflegung selbst mitzubringen.

Folgende Filme werden gezeigt:

Donnerstag, 1. August: A Star Is Born

Freitag, 2. August: Monsieur Claude 2

Samstag, 3. August: Leberkäsjunkie

Sonntag, 4. August: Der Vorname

Montag, 5. August: Das Leben des Brian

Dienstag, 6. August: Fisherman's Friends

Mittwoch, 7. August: Pets 2

Donnerstag, 8. August: Rocketman

Freitag, 9. August: Der Junge muss an die frische Luft

Samstag, 10. August: Bohemian Rhapsody

Sonntag, 11. August: Made in China

Montag, 12. August: Pulp Fiction

Dienstag, 13. August: Nuit de la Glisse: Magnetic

Mittwoch, 14. August: Leberkäsjunkie

Donnerstag, 15. August: 25 km/h

Freitag, 16. August: Yesterday

Samstag, 17. August: Green Book

Sonntag, 18. August: Bohemian Rhapsody

27. Kino auf der Burg in Esslingen

Ort: Innenhof der Esslinger Burg

Einlass: 19 Uhr

Filmbeginn: 21.45 Uhr oder 22 Uhr

Eintritt: An der Abendkasse und im Vorverkauf: 10 Euro, ermäßigt 7 Euro. Im Online-Vorverkauf: 9,50 Euro, ermäßigt 6,50 Euro.

Sonstiges: Der Vorverkauf für die Kinokarten startet am Montag, den 1. Juli. Die Abendkasse öffnet an allen Veranstaltungstagen um 19 Uhr. Jeden Abend stimmen Live-Bands aus der Region auf das Filmprogramm ein. Es gibt ein abwechslungsreiches Gastronomieangebot.

Folgende Filme werden gezeigt:

Donnerstag, 25. Juli, 21.45 Uhr: Bohemian Rhapsody

Freitag, 26. Juli, 21.45 Uhr: Der Fall Collini

Samstag, 27. Juli, 22 Uhr: Der Junge muss an die frische Luft

Sonntag, 28. Juli, 22 Uhr: 25 km/h

Montag, 29. Juli, 22 Uhr: Der Vorname

Dienstag, 30. Juli, 22 Uhr: Monsieur Claude 2

Mittwoch, 31. Juli, 21.45 Uhr: A star is born

Donnerstag, 01. August, 22 Uhr: Fisherman´s Friends (Preview)

Freitag, 02. August, 21.45 Uhr: Green Book - Eine besondere Freundschaft

Samstag, 03. August, 22 Uhr: Womit haben wir das verdient?