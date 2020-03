Rems-Murr-Kreis Unterstützung der Kliniken: „Überwältigende Resonanz und große Solidarität“

Viele Hilfsangebote von Bürgern und Sachspenden von Unternehmen

Jetzt aber mal erfreulichere Nachrichten. Der Aufruf nach personeller Unterstützung für die Rems-Murr-Kliniken fand ein unerwartet reges Echo: Auf die Kampagne mit dem Titel „Sind Sie bereit, uns im Ernstfall zu unterstützen?“ haben sich bisher knapp 500 Menschen mit medizinischem oder pflegerischem Hintergrund gemeldet. Es wurden nicht nur viele als ehrenamtliche Helfer registriert, um bei steigenden Patientenzahlen personelle Engpässe zu überbrücken. Die Kliniken konnten aufgrund der Kampagne zahlreiche Arbeitsverträge schließen und dringend benötigte Kräfte im Bereich der Pflege dauerhaft für die Rems-Murr-Kliniken gewinnen. „Das war eigentlich nicht das Ziel der Kampagne, aber in Zeiten des Pflegenotstandes ist das ein sehr willkommener Effekt“, sagt der Geschäftsführer der Kliniken, Dr. Marc Nickel. Er freut sich, dass bei den Kliniken seit dem Start der Kampagne das Telefon in der Personalabteilung nicht mehr stillsteht und das Mail-Postfach fast überläuft.

„Die Resonanz auf unseren Aufruf ist für mich überwältigend“, so auch die Bilanz von Landrat Dr. Richard Sigel. „Man spürt, die Solidarität im Landkreis ist riesengroß. Das zeigen auch die zahlreichen bürgerschaftlichen Hilfsangebote, die derzeit in den Städten und Gemeinden entstehen. Allen, die auf ihre Weise mithelfen, die Krise gut zu meistern, bin ich dankbar“, so Sigel weiter.