Rems-Murr-Kreis Unwetter am Mittwoch: Orkanböen und Gewitter

Ab Mittag nimmt die Unwettergefahr ab, wenngleich sich weiterhin Schauer und Gewitter mit teils schweren Sturmböen bis 100 km/h bilden können.

Durch den ergiebigen Niederschlag kann es zu kleineren bis mittleren Hochwasserlagen kommen. Dies gilt für kleinere und mittlere Gewässer in den betroffenen Gebieten. Auch am Oberrhein und am Neckar sind rasche und deutliche Anstiege möglich.