Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps für das Wochenende

30 Weingüter aus fünf Ländern präsentieren am Samstag und Sonntag ihre Weine, Sekte und Ginsorten in der Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf. Die Messe ist am Samstag von 12 bis 19 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt von 10 Euro wird beim Kauf von 12 Flaschen vergütet. Mehr Infos finden Sie auf der Homepage des Veranstalters.

Alfdorfer Lichtermarkt

"Feuerzauber und Lichtilluminationen" verspricht der Veranstalter auf dem Alfdorfer Lichtermarkt am Samstag von 15 bis 22 Uhr. Es gibt Marktgeschehen vor dem Rathaus, auf dem Marktplatz und am Lindenplätzle. Die Läden verprechen längere Öffnungszeiten für "stimmungsvolle Einkaufsstunden". Weitere Infos auf der Homepage des Gewerbe- und Handelsvereins Alfdorf.

Abenteuer Mensch

Auf der Messe "Abenteuer Mensch" in der Hermann-Schwab-Halle in Winnenden werden rund 60 Berufe und über 20 Studiengänge vorgestellt. Die Messe ist am Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet. In der Alten Kelter finden von 9.30 Uhr bis 13 Uhr verschiedene Vorträge statt. Mehr zum Programm finden Sie auf der Facebook-Seite der Veranstaltung.

Volkslauf Schwaikheim

Sportlich zu geht es am Samstag an der Gemeindehalle in Schwaikheim. Zum Saisonabschluss der Laufsaison gibt es Wettbewerbe für Kinder, Schüler und Erwachsene in unterschiedlichen Distanzen. Los geht es um 13.15 Uhr. Mehr Infos finden Sie auf der Homepage des EK Schwaikheim

Christmas Garden

Die Wilhelma in Stuttgart erstahlt bis zum 6. Januar jeden Abend im weihnachtlichen Lichterglanz. Die glitzernden Illuminationen kann man jeweils von 17 bis 22 Uhr sehen. Mehr Infos finden Sie hier.