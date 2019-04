Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum 1. Mai

Tanz-in-den-Mai-Party und Hoffest: Dienstag ab 19 Uhr findet die Mai-Party mit dem Hofbräu Regiment bei Bauerles in Fellbach statt und am Mittwoch ab 11 Uhr das Hoffest mit Spargel, Wein und Musik. Dabei steht die „Gläserne Produktion“ im Mittelpunkt. Es werden Einblicke in die gerade stattfindende Spargelernte gegeben. Die Schwarzwälder Bauernspielen laden Groß und Klein zur Unterhaltung ein. Weitere Infos auf der Homepage des Hofes.

1.-Mai-Fest: Der OGV Leutenbach e.V. lädt am Mittwoch ab 11 Uhr zum gemütlichen Beisammensein, an der Rems-Murr-Halle in Leutenbach, ein. Es gibt Schaukelbraten, Hähnchen, Würste, Salat, Kaffee und Kuchen und verschiedene Getränke. Mehr dazu auf der Homepage des OGV.

1.-Mai-Hocketse: Auf dem Festplatz Berglen-Vorderweißbuch findet das Fest des Musikvereins Weissbuch am Mittwoch ab 11 Uhr statt. Neben kulinarischen Genüssen gibt es Kuchen und Torten und viel Blasmusik. Es spielt das aktive Orchester unter der Leitung von Thorsten Halder zum Frühschoppen, die Jugendkapelle, die Spätzünder mit Dirigentin Lisa Joos und Ingo Scherhaufer und die Musiker von Bubaranka Blasmusik. Weiteres auf der Homepage des Musikvereins.

Für Sportliche:

Drei-Wälder-Radtouren: Der Radsportverein bietet fünf Strecken mit unterschiedlichen Anforderungen, Kilometern und Verpflegungsstationen an. Start und Ziel ist an der Radsporthalle in Schwaikheim. Gestartet werden kann von 7 bis 12 Uhr. Alle Infos zu den Strecken auf der Homepage des Vereins.

Für Bähnlesfahrer:

Schwäbischen Waldbahn: Leider gibt es in Sachen Dampflokfahrt auf der Waldbahnstrecke auch für diesen Mittwoch keine guten Neuigkeiten: Die Reparatur der „alten Dame“ zieht sich weiter hin, sodass die Waggons der Schwäbischen Waldbahn, am Mittwoch, mit der historischen Diesellok gezogen werden. An der Strecke können unterschiedliche Ausflüge gemacht werden. Wann die Dampflok 64 419 wieder zur Verfügung steht, ist noch unklar. Weitere Infos zu Fahrzeiten auf der Homepage der Bahn.

Aus der Region:

Frühlingsfest: Auf dem Wasen in Stuttgart findet das größte Frühlingsfest in Europa bis zum 12. Mai statt. Rund 240 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute sorgen für Unterhaltung. Außerdem gibt es verschiedene Events, wie zum Beispiel ein Musikfeuerwerk. Genaue Informationen und Öffnungszeiten gibt es auf der Homepage des Festes.

26. Internationales Trickfilm-Festival Stuttgart: Ab Dienstag bis zum Sonntag ist Stuttgart ein Zentrum des Animationsfilms. Es wird die ganze Bandbreite des aktuellen Animationsfilmschaffens mit Schnittstellen zu Visual Effects, Architektur, Kunst, Design, Musik und Games präsentiert. Alle Informationen zu den Locations und Zeiten gibt es auf der Homepage der Veranstaltung.