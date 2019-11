Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Job-Karriere-Tage in Schorndorf

Die Messe bietet Themen im Bereich Ausbildung, Weiterbildung, Wiedereinstieg und Umschulung an. Die Aussteller zeigen, welche Möglichkeiten sich in den Bereichen Fortbildung, Weiterbildung sowie Wiedereinstieg bieten. Vorankommen, aufsteigen oder ganz neu durchstarten – hier erfahren Sie, wie’s richtig gemacht wird. Außerdem gibt es ein interessantes Vortrags- und Rahmenprogramm. Die Messe findet am Freitag von 14 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 17.00 Uhr in der Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf statt. Genaue Informationen stehen auf unserer Homepage.

37. Schorndorfer Kunstmarkt

Auf dem Markt im Kulturforum in Schorndorf kann man sich, von der Qualität der hiesigen Künstlern einen Eindruck verschaffen und mit ihnen in Kontakt treten. Der Kunstmarkt ist Freitag von 20 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 18 Uhr geöffnet. Weiter Infos auf der Homepage des Kulturforums.

Zäpfle-Party in Urbach

In der Auerbachhalle in Urbach findet am Samstag ab 19 Uhr die Party statt. Für Stimmung sorgt Das Hofbräu Regiment und DJ Thommy. Es gibt eine Zäpflebar und eine Cocktail-Bar und Fingerfood. Weitere Infos auf der Facebook-Seite des Regiments.