Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für die Familie:

Eisentaltag: Das große Familienfest mit verkaufsoffenem Sonntag (12 bis 17 Uhr) findet am Sonntag von 11 bis 17 Uhr im Waiblinger Eisental statt. Die rund 24 teilnehmenden Unternehmen bieten Unterhaltung, kulinarische Leckereien und Wissenswertes. Alle Informationen können auf der Homepage des Veranstalters eingesehen werden.

Oldtimer trifft Flugplatz: Unter diesem Motto steht das Fest für die ganze Familie auf dem Flugplatz Backnang-Heinigen. Am Samstag ab 13 Uhr und Sonntag ab 11.30 Uhr können verschiedene Oldtimer bestaunt werden, Rundflüge gebucht werden oder auch Vorträge zum Thema Fliegerei angehört werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Am Samstag ab 20 Uhr findet ein Konzert der MOLCH COMBPO statt und am Sonntag gibt es ein Frühschoppen mit dem Musikverein Reitenau. Alle weiteren Infos stehen auf der Homepage des Veranstalters.

Hundebadetag: Für alle Hunde und Anhang heißt es am Samstag im Freibad Buhlbronn von 11 bis 17 Uhr wieder „Becken frei“ für alle. Zum Saisonende können die Hunde im Freibad plantschen und rumtoben. Weite Infos auf der Facebook-Seite des Freibads.

Für Weinliebhaber:

Fest der 100 Weine: Zum 25. Mal laden die vier Großheppacher Weingüter Bernhard Ellwanger, Klopfer, Armin Zimmerle, Jochen Mayer und die Weinfreunde Großheppach e. V. zum Weinfest von Samstag, ab 16 Uhr und Sonntag, ab 11 Uhr ein. Bei der Häckermühle in Weinstadt-Großheppach wird Erlesenes aus Küche und Keller geboten. Am Sonntag ab 13 Uhr spielt zum musikalischen Frühschoppen die Musikvereinigung Großheppach. Weitere Informationen auf der Homepage des Weinguts Jochen Mayer.

Weinfest im Hof: Das Fest des Weinguts Wilhelm beginnt am Freitag und Montag jeweils um 14 Uhr, am Samstag und Sonntag bereits um 11 Uhr. Die Familie Wilhelm bietet eigenen Wein, spritzigen Sekt und leckeren Secco sowie diverse kulinarische Köstlichkeiten an. Schlechtes Wetter kann der Feierlaune keinen Abbruch tun, da der Hof überdacht ist und die Kelterhalle bei Bedarf beheizt werden kann. Am Sonntag können Groß und Klein ab 14 Uhr eine Pferdeplanwagenfahrt durch Strümpfelbach unternehmen. Auch laden die Weinberge zu einem Spaziergang oder einer kleinen Wanderung ein. Weiter Infos auf der Homepage des Weinguts.

Schnaiter Weinfest: Zum Fest in der Schnaiter Genossenschaftskelter werden Besucher vom Musikverein Schnait und weiteren Gastkapellen unterhalten. Von Freitag ab 18 Uhr, Samstag ab 14.30 Uhr und Sonntag ab 10.30 Uhr dürfen sich die Gäste auf die Weinbar mit guten Probiertröpfle freuen. Freitagabend findet für Familien ein Laternenumzug statt. Am Samstagnachmittag werden neuer Wein und Zwiebelkuchen serviert.

Für Sportliebhaber:

Stettener Schützenfest: Am Freitag findet das Betriebspokalschießen von 16 bis 20.30 Uhr statt, ab 18.30 Uhr sorgt Hans Greiner für die musikalische Unterhaltung. Am Samstag ab 14 Uhr ist das traditionelle Vereinspokalschießen, dass am Sonntag ab 10 Uhr fortgesetzt wird. Ab 11.30 Uhr spielt der Musikverein Stetten zum Frühschoppenkonzert und ab 16 Uhr das Handharmonika-Orchester Stetten.

Schurwaldlauf: Am Samstag findet der 44. Schurwaldlauf in Kernen-Rommelshausen mit verschiedenen Läufen wie Kinderlauf, Teamlauf oder Volkslauf statt. Start und Ziel ist am St. Rambert Stadtion. Die Läufe beginnen ab 14 Uhr.

Für Musikliebhaber:

popgretel: Bei der vorerst letzten Ausgabe, am Samstag, ab 20 Uhr, von „Talaue rockt“ im Biergarten der VfL Gaststätte in Waiblingen, zeigen die drei Musiker aus dem schwäbischen Ingersheim einen Mix aus Rock, Pop und Funk, mit vorwiegend deutschen Texten.

Hardt Stompers: Die Band spielt am Sonntag ab 11 Uhr zum Jazz-Frühschoppen im Biergarten Schwaneninsel in Waiblingen. Die Liebe zum New Orleans Jazz der 20er Jahre und dem San Francisco Revival-Stil der 50er mit den großen Vorbildern wie King Oliver, Louis Armstrong und Bix Beiderbecke uvm. prägt das Repertoire der Band, ergänzt durch Hot Jazz-Nummern der Swing Ärea bis hin zu verjazzten Schlagern.

Aus der Region:

Stuttgarter Weindorf: Noch bis Sonntag 9. September verwöhnen über 30 Weindorfwirte mit regionalen Köstlichkeiten und hervorragenden Weinen aus Württemberg und Baden. Geöffnet hat das Weindorf, welches auf dem Marktplatz, Schillerplatz und in der Kirchstraße stattfindet, Sonntag bis Mittwoch von 11.30 bis 23 Uhr und von Donnerstag bis Samstag von 11.30 bis 24 Uhr. Alle weiteren Informationen auf der Homepage des Veranstalters.

Weltgrößte Kürbisausstellung: Bis zum 4. November werden im Blühenden Barock in Ludwigsbug verschiedene Kürbisse und Skulpturen ausgestellt. Das Thema in diesem Jahr ist „Kürbis Wald“. Die Ausstellung ist von 9 bis 20.30 Uhr geöffnet. Infos z.B. zu Sonderveranstaltungen zum Zuschauen und Mitmachen auf der Homepage des Veranstalters.

Venezianische Messe: Von Freitag bis Sonntag findet in Ludwigsburg das farbenfrohe Festival statt. Seit 25 Jahren verwandelt sich der Ludwigsburger Marktplatz alle 2 Jahre in eine magische und fantasievolle Bühnenlandschaft mit Masken und Kostümen. Auf dem Programm stehen Akrobatik, Musik, Schauspiel, Feuerzauber uvm. Alle Informationen auf der Homepage des Tourist Information und Ticket Service Ludwigsburg.

Raubtiertag: Die majestätischen Löwen und die klugen Wölfe gehören sicherlich zu den bekanntesten Raubtieren. Doch auch so friedlich wirkende Sympathieträger wie die Erdmännchen oder die Großen Pandas sind nicht zu unterschätzen. Denn biologisch gehören sie ebenfalls zur Ordnung der Carnivora, die zum Thementag "Raubtiere" am Sonntag von 11 bis 16 Uhr, in der Wilhelma in Stuttgart genauer vorgestellt werden.