Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Tag des offenen Denkmals

Am Sonntag öffnen rund 8.000 historische Baudenkmale, Parks oder archäologische Stätten ihre Türen und laden ein, sonst Verschlossenes oder Unbekanntes neu zu entdecken. In diesem Jahr lautet das Motto „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“. Das gesamte Programm ist auf der Homepage der Veranstaltung zu finden und auf der Homepage der Remstalroute stehen die Denkmale im Remstal.

Weinfest in Weinstadt-Strümpfelbach

Von Freitag bis Montag wird im Weingut Wilhelm in Weinstadt-Strümpfelbach gefeiert. Es gibt Wein, Sekt und Secco sowie kulinarische Köstlichkeiten wie zum Beispiel die Wilhelm-Maultaschen. Das Fest beginnt am Freitag und Montag um 14 Uhr und am Samstag und Sonntag um 11 Uhr. Weitere Infos auf der Homepage des Weingutes.

54. Schnaiter Weinfest

Von Freitag ab 18 Uhr lädt das Weinfest zur Feier in der Genossenschaftskelter in Weinstadt-Schnait ein. Der Musikverein Schnait und sieben Gastkapellen unterhalten die Gäste musikalisch und sorgen für die entsprechende Stimmung. Am Freitag findet um 19.45 Uhr ein Laternen- und Fackelumzug statt. Am Samstag startet das Fest ab 14.30 Uhr und ab 16 Uhr findet ein Kinderflohmarkt statt. Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem evangelischen Gottesdienst. Mehr Infos auf der Homepage der Stadt Weinstadt.

Schurwaldlauf in Kernen-Rommelshausen

An diesem Samstag findet zum 45. Mal der Schurwaldlauf in Kernen-Rommelshausen statt. Wie immer sind die Strecken anspruchsvoll, bieten aber viel fürs Auge. Nämlich einen herrlichen Blick ins Remstal. Im Angebot sind ein Halbmarathon (21,1 Kilometer), ein Volkslauf über zehn Kilometer, ein Jedermannlauf über fünf Kilometer, ein Kinderlauf über zwei Kilometer sowie ein 7,5 Kilometer langer Lauf für Walker und Nordic Walker. Los geht’s um 13.45 Uhr. Gestartet wird im St. Ramert Stadion. Weitere Infos auf der Homepages der Spvgg Rommelshausen e.V.

Fest der 100 Weine

Die vier Großheppacher Weingüter und die Weinfreunde Großheppach laden von Freitag bis Sonntag zum Fest auf das Gartenschaugelände Mühlwiesen ein. Am Freitag und Samstag beginnt das Fest jeweils um 16 Uhr. Am Sonntag ist der Festbeginn bereits um 11 Uhr. Angeboten werden Erlesenes aus Küche und Keller. Die Weinerzeuger präsentieren 2017er und 2018er Gewächse – eine überwältigende Vielfalt an Geschmack, Fülle und Duft. Weitere Informationen auf der Homepage der Remstalroute.

Gourmet-Tage in Korb

Am Samstag von 17 bis 23 Uhr, Sonntag von 11 bis 22 Uhr und Montag von 17 bis 23 Uhr finden auf dem Marktplatz an der Alten Kelter in Korb die Gourmet-Tage statt. Es werden Antipasti, Tapas, Lachs, Käse, Fingerfood, Dessert, Garnelen/ein neues Fleischerlebnis „more than taste“ mit dem besonderen Grillerlebnis BIG GREEN EGG, angeboten. Die Speisen werden zubereitet von den Köchen Felix Szichta, Koch Traube Tonbach und Burg Staufeneck, Heinrich Götzenberger, ehemaliger Sternekoch. Am Samstag gibt es Live-Musik mit MFG acoustics by The RocK. Weiteres auf der Homepage der Gartenschau.

Kleinheppacher Dorffest

Rund um das Gemeindehaus in Korb-Kleinheppach laden, am Samstag ab 16 Uhr, der Steinzeitverein, Weinbauverein Kleinheppach und die Kleinheppacher Landfrauen zu Geselligkeit und Genuss ein. Weiteres auf der Homepages der Gartenschau.

Kürbisfest in Urbach

Das Fest beginnt am Sonntag um 10.30 Uhr an der Linsenberghütte in Urbach und endet gegen 18.30 Uhr. Es gibt ein reichhaltiges Angebot an Speisen wie Kürbissuppe. Kinder können einen Kletterbaum besteigen oder Kürbisse schnitzen. Weiteres auf der Homepages der Gartenschau.