Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für Feschdleshocker:

Sommerfestival - 50 Jahre Manufaktur: Unter dem Motto „raus aus der Manufaktur – rein in die Stadt“ feiern die Manufaktur Schorndorf ab 11 Uhr in der Innenstadt - am Rathaus, an der Stadtkirche und beim Eclat. Ab 17 Uhr geht’s Richtung Manu-Hof zum Jubiläums-Finale mit den Hidden Cameras. Alle Bands und Aktionen können auf der Manufaktur-Homepage eingesehen werden.

Hocketse Leutenbach: Im Spatzenhof in Leutenbach heißt es wieder 3 Tage schwofen. Freitags beginnt das Festle um 19 Uhr mit dem Fassanstich und dem Musikverein Leutenbach. Am Samstag startet das Fest um 15 Uhr und am Sonntag mit einem ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr. Neben verschiedenen Bands gibt es ein breites Verpflegungsangebot und Angebote für Kinder.

Bittenfelder Dorffest: Das 1. Bittenfelder Dorffest auf dem Gelände der Bittenfelder Fruchtsäfte startet am Freitag um 19 Uhr, am Samstag um 18 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr mit buntem Programm, Live-Musik, Hüpfburg und Kinderflohmarkt am Sonntag.

Lindenfest Birkenweißbuch: Die Ortsmitte Birkenweißbuch lädt am Samstag ab 18 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr zu viel Blasmusik, kühlen Getränken, erlesenen Weinen, Steaks und Würste vom Grill und am Sonntag Weißwürste zum Frühshoppen sowie Kaffee und Kuchen.

Für Weinfreunde:

Weinfest Medinger: Auf dem Weingut in Kernen-Stetten heißt es 3 Tage lang Live-Musik und Geselligkeit. Ausgeschenkt werden aktuelle Weine vom leichten Rosé bis zum kräftigen Barrique, Sekt und Secco. Für Bewirtung sorgt das Stettener Restaurant Gasthof zum Ochsen. Am Samstag ab 19 Uhr lässt der „Jazz groovin‘ Soul” der Band „Late on Tuesday“ die Füße des Publikums mitwippen. Am Sonntag ab 12 Uhr gibt es Akkordeonmusik mit dem Handharmonika-Orchester Stetten, ab 17 Uhr sorgt dann die Band „Sixpack” mit jeder Menge internationalen Hits und Oldies aus Rock und Pop für gute Unterhaltung. Zum Ausklang des Weinfestes bietet die Gruppe „KoppaMala“ ab 19 Uhr A cappella-Gesang mit Popklassikern und schwäbischen Songs. Special Guest und besonderes Highlight an diesem Abend: „Elsbeth Gscheidle“ mit schwäbischem Kabarett zum Anfassen.

Weinfest im Hof: Bei Weingut Luckert in Winnenden heißt es am Samstag ab 16 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr und Montag ab 17 Uhr Musik ab mit kulinarischen Köstlichkeiten durch die Feinkost-Metzgerei Eger, Wein- und Sektverkostung und am Sonntag Kuchenverkauf zu Gunsten der Winnender Handballjugend.

Für Pferdenarren:

Jubiläumsturnier des Reitervereins Waiblingen: Noch bis Sonntag geht es auf der Reitanlage auf der Rems spannend zu. Bis in die schwersten Klassen präsentieren sich die Reiter bei Dressur- und Spring-Prüfungen dem Publikum. Am ganzen Tag wird bewirtet. Weitere Informationen auf der Homepage des Reitervereins.

Hufeisenturnier: Auf der Anlage hinter dem Schobastüble in Kaisersbach-Ebni finden am Samstag ab 10 Uhr Qualifikationsturniere zur deutschen Meisterschaft im Hufeisenwerfen statt. Am Sonntag ab 11 Uhr gibt es ein Jedermannturnier. Teilnehmen kann jeder, auch wenn er noch nie ein Hufeisen gehalten hat.

Für Romaniker:

Leuchtender Weinberg: Am Samstag verwandeln sich die Weinberge zwischen Weinstadt-Beutelsbach und Schnait wieder in ein Lichtermeer. Ab 18 Uhr gibt es Live-Musik, Segway-Touren, Feuerartistik uvm. Beim Höhepunkt des Abends wird Pyro-Weltmeister Joachim Berner die Zuschauer mit einem Feuerwerk verzaubern. Mehr Informationen gibt es auf der Homepage der Stadt Weinstadt.

Totale Mondfinsternis: In der Sternwarte Welzheim gibt es am Freitag, um 21 Uhr eine Sonderführung zur totalen Mondfinsternis. Zur Vollmondzeit tritt der Erdtrabant in den Schatten unseres Planeten ein und schimmert dann in einem kupferroten Licht. Weitere Infos auf der Homepage der Sternwarte.

Aus der Region:

Welt-Tiger-Tag: Zum Schutz der gestreiften Großkatze finden am Sonntag von 11 bis 16 Uhr in der Wilhelma verschiedene Aktionen statt. Wie man diese majestätischen Großkatzen schützen kann und wie genau Zoos zu ihrem Erhalt beitragen, ist Thema des Tages.