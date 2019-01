Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für Partylöwen und Narren:

Hüttenparty: Der TSV Miedelsbach wird 100 Jahre alt und startet am Samstag um 19.19 Uhr mit der Party in der Tannbachhalle in Schorndorf-Miedelsbach ins Jubiläumsjahr. Zu Après-Ski-Hits von DJ Jürgen Friedrich erwarten die Gäste eine gut ausgestattete Bar und der Pilsausschank. Wer im Dirndl oder in Tracht kommt, erhält einen Sekt oder Schnaps gratis. Mehr Infos auf der Homepage des Vereins.

RWWU Après-Ski-Party: Am Samstag ab 20.30 Uhr findet die Party in der Auerbachhalle in Urbach statt. Musikalisch wird der Abend durch DJ Bonzai, DK/Lightmaster Matze Kies und DJ Alex van de Möck gestaltet. Mehr Infos auf der Facebook-Seite der Veranstaltung.

Faschingsumzug: In Erbstetten findet am Sonntag 14.11 Uhr der große Faschingsumzug mit über 70 Gruppen statt. Ab 11 Uhr gibt es zudem ein Narrendorf an der Gemeindehalle. Mehr Infos gibt es auf der Homepage des Faschingsvereins Burgstetten e.V.

Nachtflohmarkt: Zwischen Bücher, Klamotten und Krimskrams gemütlich stöbern können Schnäppchenjäger heute zwischen 19 und 23 Uhr auf dem Flohmarkt im Schorndorfer Kulturzentrum Manufaktur. Es gibt ein musikalisches Rahmenprogramm sowie kulinarische Genüsse. Mehr Infos auf der Homepage der Manufaktur.

Für Musiker:

Kimkoi: Die Band um Frontmann Michel Schock serviert poetischen Deutschpop am Samstag, ab 20 Uhr im Katis Bistro in Winnenden. Sie kommen aus Erfurt und zeigen in ihrem Konzert intensive poetische Klangperlen aus ihren zwei Alben. Weiteres auf der Homepage der Kulturkneipe.

Viva Voce: Die fünf Sänger feiern mit einer Jubiläumsshow ihr 20-jähriges Jubiläum am Samstag, ab 20 Uhr, in Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf. Sie sind die „Band ohne Instrumente“ und gleichzeitig die Pop-Stars der deutschsprachigen a cappella Szene. Weiteres auf der Homepage der Barbara-Künkelin-Halle.

The Wisseltangcamatta: In der Manufaktur Schorndorf tritt das Trio aus Georg Wissel, Achim Tang und Simon Camatta mit ihrem Jazz am Samstag ab 20.30 Uhr auf. Weitere Infos auf der Homepage der Manufaktur.

Für Groß und Klein:

Capoeira: Die brasilianische Kampfkunst vereint Rhythmus, Tanz und Akrobatik und ist für Alle von 6 bis 99 geeignet. An diesem und nächsten Freitag findet von 18 bis 19.30 Uhr ein Schnuppertraining im Gymnastiksaal der Remstalhalle in Korb statt. Der eigentliche Kurs beginnt am Freitag, 1. Februar. Mehr Infos auf der Homepage des SC Korbs oder im Video.

Modelleisenbahnbörse: Am Samstag findet von 10 bis 15.30 Uhr die Börse mit einer großen Auswahl an Modelleisenbahnen, Autos und Spielzeug in der Schwabenlandhalle Fellbach statt. Weitere Infos gibt es auf der Homepage der Schwabenlandhalle.

Modelleisenbahn-Ausstellung: Am Sonntag von 10 bis 16 Uhr kommen kleine und große Besucher bei der PMW in Winnenden auf ihre Kosten. Es gibt eine 640 Meter lange Hauptstrecke und rund 50 der vorhandenen 300 Züge bewegen sich gleichzeitig auf der Anlage. Alle Infos auf der Homepages des Vereins.

Eispark: In Winnenden im Eispark im Wunnebad kommen Glatteis-Liebende voll auf ihre Kosten. Unter freiem Himmel kann über die Wintermonate wieder Schlittschuh gelaufen oder Eishockey gespielt werden. Alle Informationen gibt es auf der Homepage des Wunnebad.

Für Interessierte:

Interkommunalen Ausbildungsmesse: Die Messe bietet Informationen über die unterschiedlichsten Ausbildungsberufe und Studiengänge. Jugendliche haben die Möglichkeit, im persönlichen Gespräch das Bild, das sie sich von einem Beruf gemacht haben, zu überprüfen und stoßen bei einem Rundgang vielleicht auf weitere interessante Ausbildungsberufe. Weitere Infos zur Messe auf der Homepage der Gemeinde Alfdorf.

CMT: Die Urlaubsmesse findet noch bis Sonntag auf dem Messegelände in Stuttgart statt. Es gibt Insider-Tipps, Reise-Trends, neue Ziele, Länder, Regionen, Städte, Individual- und Pauschalreisen, Caravans, Reisemobile, Ausrüstung und vieles mehr. Geöffnet ist die Messe freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags und sonntags von 9 bis 18 Uhr. Mehr Infos auf der Homepage der Messe.