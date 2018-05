Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Feste und Feiern

Fest der Tauziehfreunde Pfahlbronn

Wo: Sportgelände Pfahlbronn

Wann: Freitag ab 19 Uhr, Samstag ab 15 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr

Die Tauziehfreunde Pfahlbronn veranstalten über das gesamte Wochenende wieder ihr Tauziehfest mit sportlichen Wettkämpfen und vielem mehr. Am Freitag (04.05.) beginnt der bayerische Abend um 19 Uhr mit dem Fassanstich. Ein Hobbyturnier mit anschließender Rocknacht stellt das Programm am Samstag (05.05.) dar. Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit dem Frühschoppen. Im Anschluss finden Landesligaturniere statt.

Großes Kinderfest

Wo: Schorndorfer Marktplatz

Wann: Sonntag von 13 Uhr bis 17 Uhr

Das Schorndorfer Bündnis für Familie lädt am Sonntag (06.05.) auf den Schorndorfer Marktplatz zu einem großen Kinderfest mit kostenlosen Angeboten für die ganze Familie ein. Zahlreiche Bündnispartner bieten viele Spiele und Aktionen an. Unter anderem haben die großen und kleinen Besucher die Möglichkeit, Wasserspiele zu spielen, zu basteln, Stockbrot zu grillen, Trampolin zu springen oder Dosen zu werfen.

Weitere Informationen gibt es hier.

Mai-Treff

Wo: Marktplatz und Fuchshau in Rudersberg

Wann: Sonntag von 13 Uhr bis 17 Uhr

Der Handels- und Gewerbeverein Rudersberg e.V. lädt am Sonntag (06.05.) zum Mai-Treff mit verkaufsoffenem Sonntag ein. Das Fest läuft unter dem Motto "Staunen, Shoppen, Spaß haben" und bietet viele Attraktionen für die Besucher. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Eine Besonderheit: Das Wiesel bringt die Besucher an diesem Tag kostenlos von Schorndorf nach Rudersberg und auch wieder zurück.

Weitere Informationen zu den Angeboten und Attraktionen, die es an diesem Tag gibt, finden Sie hier.

24. Maikäferfest

Wo: Fellbacher Innenstadt

Wann: Sonntag von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr

Einzelhändler, Vereine und andere Organisationen präsentieren beim verkaufsoffenen Sonntag ein buntes Programm. Auch einen Kunsthandwerkermarkt wird es an diesem Tag geben.

Biergarten-Eröffnung



Wo: Waiblinger Straße in Kernen

Wann: Samstag ab 14 Uhr

In der Waiblinger Straße in Kernen eröffnet am Samstag (05.05.) ein neuer Biergarten. Der Biergarten gehört zur Bar 26 in Kernen. Die Eröffnungsfeier geht um 14 Uhr los. Laut dem Veranstalter wird an diesem Tag jedes Bier 2,50 Euro und jeder Longdrink oder Cocktail 4,90 Euro kosten. Zum Essen gibt es Verschiedenes vom Grill.

Cannstatter Frühlingsfest

Wo: Cannstatter Wasen

Wann: Noch bis 13. Mai

An diesem Wochenende geht es natürlich auch wieder auf dem Cannstatter Frühlingsfest rund.

Einkaufen und Erleben

Winnender Wonnetag

Wo: Winnender Fußgängerzone

Wann: Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Ein Bühnenprogramm mit Tanz und Musik, eine Erlebnisgärtnerei für Kinder und vieles mehr ist beim Winnender Wonnetag mit verkaufsoffenem Sonntag geboten. Die Fachgeschäfte haben von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Ab 14.30 Uhr wird das vierte "Winnender Mädle" auf der Bühne am Marktplatz gekürt.

Informationen zu weiteren Highlights, die es an diesem Tag geben wird, finden Sie hier.

Flohmarkt

Wo: Albert-Schweitzer Schule in Schorndorf

Wann: Samstag von 8 Uhr bis 14 Uhr

Zum 15. Mal findet am Samstag der große Flohmarkt des Fördervereins der Albert-Schweitzer Schule statt. Über 70 private Anbieter verkaufen auf dem Schulgelände ihre Schätze. Für Essen und Trinken ist an diesem Tag gesorgt.

Abkühlung

Geöffnete Freibäder

Am Wochenende soll es sommerlich warm werden. Vielleicht verspührt der ein oder andere da die Lust, ins kühle Nass zu springen und die Freibad-Saison einzuläuten. Wie gut, dass ein paar Bäder bereits geöffnet haben oder an diesem Samstag (05.05.) öffnen. Welche das sind, erfahren Sie in unserer Übersicht.