Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für Interessierte:

Gläserne Produktion: In der Gärtnerei Benz in Schorndorf findet heute bis 19 Uhr und am Samstag von 9 bis 16 Uhr ein Kräutermarkt statt. Es gibt Informationen über Kräuter und deren Verwendung mit einem Schwerpunkt auf Heilkräuter und Gewürze. Die ausgebildete Kräuterfrau Inge Bertram aus Lorch bietet am Samstag um 11 Uhr einen Kräuterspaziergang an. Mehr Infos auf der Homepage der Gärtnerei.

Hochzeits & Eventausstellung: Am Samstag von 10 bis 16 Uhr findet im Bonholzweg in Alfdorf die Ausstellung mit verschiedenen Ausstellern, Frühshoppen, Kaffee & Kuchen, Kinderbetreuung uvm. statt.

Für Musiker:

The Gospelhouse: Der Chor unter der Leitung von Friedlinde Vollmar tritt am Samstag um 19 Uhr in der Evang. Johanneskirche in Leutenbach auf. Mit ihrer unnachahmlichen Performance nimmt der Chor ihr Publikum mit auf eine Reise durch die Klangwelt des Gospel. Zum umfangreichen Repertoire gehören zeitgenössische Gospels und klassische Spirituals ebenso wie einfühlsame Balladen und mitreißende Latinsongs. Weitere Infos auf der Homepage der Kirche.

Aus der Region:

4. Craftbeerfestival: Heute bis 0 Uhr, Samstag von 11 bis 23 Uhr und Sonntag von 11 bis 16 Uhr zieht die Bierkultur in all ihren Facetten in die Wagenhallen in Stuttgart ein. Es geht um einen Austausch zwischen Brauern, Konsumenten, Hobby-Brauern und Sommeliers, um neue Trends, um einen Einblick in die endlose Faszination des Bierbrauens. Dazu gehören auch Seminare, Tastings, Workshops, Live-Bands uvm. Alle weiteren Infos auf der Homepage des Veranstalters.

Frühlingserwachen: Die Frühlingsausstellung im Blühenden Barock in Ludwigsburg ist noch bis zum 28. April zu sehen. Neben bunten Blumeninstallation und anderen Kunstwerken gibt es Skulpturen, Riesenostereier uvm. Weitere Infos auf der Homepage des Blühenden Barock.