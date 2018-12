Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für Partylöwen und Tanzwütige

"Fire + Ice"-Party: Im Feuerwehrhaus in der Remsgartenstraße in Beinstein findet am Freitag ab 17 Uhr "die heiße Party zwischen den Jahren" statt. Besucher erwarten Glühwein, Feuerwurst, Kaltgetränke, Flammkuchen und Gulaschsuppe. Bis Mitternacht gibt es für alle Tanzwütigen außerdem Musik auf die Ohren. Alle weiteren Infos finden Sie auf der Homepage des Kreisfeuerwehrverbandes.

Baum-Rock aus Backnang: Jonny Akehurst, bekannt aus der Castingshow "Voice of Germany", tritt mit seiner Band am Samstag im Club Backnang auf. Beginn ist um 21.30 Uhr, Einlass ab 21 Uhr. Der Eintritt ist frei, wer die Künstler unterstützten möchte kann aber gerne etwas in den Hut stecken, der herumgeht. Weitere Infos auf der Homepage des Veranstalters.

Neujahrsbrezel-Gaigeln: Wer schon in diesem Jahr einen Vorgeschmack - im wahrsten Sinne des Wortes - auf 2019 möchte, bekommt ihn beim Trachtenverein Almrausch in Kernen-Rommelshausen. Am Freitag findet ab 17 Uhr im Vereinsheim das traditionelle Neujahrsbrezel-Gaigeln statt. Eine Anfahrtsskizze finden Sie auf der Homepage des Vereins.

Für feurige Charaktere

Sonnenwendfeuer: Ganz traditionell lädt der Luftsportverein Backnang-Heiningen e.V. am Freitag zum Sonnenwendfeuer auf dem Flugplatz in Heiningen. Los geht es bereits um 15 Uhr am Nachmittag.

Fackelschwimmen: Ebenfalls Tradition hat das Fackelschwimmen der DLRG zwischen Sulzbach und Oppenweiler. Jährlich am 29. Dezember steigen an der Rüflensmühle Frauen und Männer mit brennenden Fackeln in die Murr. Zuschauer sind herzlich willkommen. Es steht eine beheizte große Garage zur Verfügung, in der Glühwein, Tee und Würstchen mit Senf angeboten werden. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Für Eiskunstläufer

Eispark Winnenden: Der Eispark im Wunnebad hat am Freitag von 13-21 Uhr, am Samstag von 11-20 Uhr, und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr seine Pforten geöffnet. Weitere Infos auf der Homepage des Wunnebads.

Open-Air-Eisbahn Fellbach: In Fellbach können Sie täglich von 12-20 Uhr die Kufen schwingen. Erwachsene zahlen 3 Euro, Kinder bis 14 Jahre 2 Euro Eintritt. Details gibt es auf der Homepage des Stadtmarketings.

Für Entdecker

Antik-Trödelmarkt: Antikes, Seltenes und Edeltrödel gibt es am Freitag und Samstag im Waiblinger Bürgerzentrum abzustauben. Zahlreiche Händler aus dem süddeutschen Raum strömen zu einem der größten Hallenmärkte in der Region. Los geht es am Freitag um 9 Uhr, der Eintritt beträgt 4 Euro, ermäßigt 3,50 Euro.

Aus der Region

Festival "Durch die Nacht": Am Samstag findet das erste elektronische Clubfestival in Stuttgart statt. Mit einem Festivalbändchen (15 Euro) erhält man Eintritt zu allen sieben teilnehmenden Clubs. Interessant: Die DJs wandern teilweise durch die Locations, und so kann man seine Lieblingsmusik gleich mehrfach hören - einfach hinterherlaufen. Folgende Clubs sind dabei: Climax Institutes, Kowalski, Lehmann Club, Pano.Bar, Romantica, Romy S. & White Noise. Weitere Infos auf der Facebookseite zur Veranstaltung.

Festival "Let's Get Wild": Wer eher auf organische Musik steht, der kommt ebenfalls in Stuttgart auf seine Kosten. An vier Tagen - beginnend mit Samstag, 19.30 Uhr - gibt es im Goldmark's Rock’n’Roll, R'n'B, Rockabilly und Roots zum Jahreswechsel. Mehr als ein Dutzend Bands und zehn DJ's heizen dem Publikum ein - und wer einen Pause braucht, kann auf ein breites Rahmenprogramm mit Schallplattenflohmarkt zurückgreifen. Weitere Infos auf der Homepage des Veranstalters.