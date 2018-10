Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für Schlenderer:

Waiblingen leuchtet: Am Freitag wird die Waiblinger Innenstadt in ein farbiges Lichtermeer getaucht. Der Einzelhandel hat bis 23 Uhr geöffnet. Feuershows, Kerzenschein, Lichtinstallationen und kulinarische Spezialitäten setzen die historischen Fachwerkhäuser in Szene und sorgen für eine ganz besondere Atmosphäre.

Naturparkmarkt: Besucher erwartet auf dem Murrhardter Marktplatz und in der Innenstadt, von 11 bis 18 Uhr, ein breites Angebot von Produkten aus dem Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald wie Lebensmittel und Kunsthandwerk. Außerdem gibt es Vorführungen zur Herstellung von verschiedenen Produkten wie Apfelsaft, Schnaps und vielem mehr.

Tag der offenen Tür: Am Sonntag erwartet die Besucher am Feuerwehrhaus Zipfelbach beim Rems-Murr-Klinikum ein tolles Programm. Ab 11.00 Uhr Weißwurstfrühstück, Stündliche Führungen durch das Feuerwehrhaus, Mittagessen mit Grillspeisen, Linsen und Spätzle, Kaiserschmarrn und Kaffee und Kuchen. Für Kinder gibt es eine Spielstraße, eine Hüpfburg und Kinderkino. Weitere Infos finden Sie auf der Homepage der Feuerwehr.

Für Musiker:

Iiro Rantala & Ulf Wakenius: Den finnischen Ausnahmepianisten und den schwedischen Jazzgitarristen verbindet musikalischer Witz, Virtuosität, eine profunde Kenntnis der Jazztradition, Bluesfeeling und die Freude am Groove. Das Dou spielt am Freitag ab 20 Uhr in der Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf. Alle weiteren Infos auf der Homepage der Barbara-Künkelin-Halle.

Die Verblecherbande: Für das Kinderkonzert ab sechs Jahren kommen die international gefeierten Musiker von Sonus Brass am Freitag um 16 Uhr in die Glockenkelter nach Kernen-Stetten. Was Musik alles kann und was sie mit uns macht, darum geht es in der turbulenten Komödie, die Annechien Koerselman ganz ohne Worte inszeniert hat. Alles Weitere auf der Homepage der Stadt Kernen.

Für Aktive:

Ball inclusive: Am Freitag findet der Ball für alle, mit oder ohne Behinderung, in der Schwabenlandhalle in Fellbach ab 18 Uhr statt. Es gibt Live-Musik mit den Bands Groove Inclusion, Abgroovebereit & den Stuttgarter Saloniker. Weitere Informationen finden Sie hier.

Aus der Region:

Musik in Gmünder Kneipen: Am Freitag fällt ab 21 Uhr der Startschuss für die Musiknacht in Schwäbisch Gmünd. Bands und DJ’s in über 45 Lokalen präsentieren die verschiedensten Musikrichtungen. Alle Musikbegeisterten sind herzlich zum Bummeln und Verweilen in die Kneipen, Lokale und Cafés der Gmünder Innenstadt eingeladen. Alle Infos über die Bands und das Programm gibt es auf der Homepage des Veranstalters.

Esoterik-Tage: Die Messe für Spiritualität und sanfte Medizin findet am Samstag von 12 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr in der KKL-Liederhalle in Stuttgart statt. Weitere Infos auf der Homepage der Liederhalle.

Cannstatter Volksfest: Bis zum 14. Oktober locken zahlreiche Attraktionen auf den Cannstatter Wasen und das Landwirtschaftliche Hauptfest. Es heißt wieder 17 Tage lang lachen, singen und feiern. Alle weiteren Infos, wie Öffnungszeiten auf der Homepage des Veranstalters.