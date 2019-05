Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für Pferdefreunde:

Birkenhof Classic: Das Westernreitturnier findet am Samstag und Sonntag jeweils ab 8 Uhr im Birkenhof in Schwaikheim statt. Neben den Turnieren findet am Samstag ab 20 Uhr eine Westernparty mit der Teil Creek String Band statt. Außerdem gibt es am Sonntag Kutschfahrten und vieles mehr. Mehr Infos auf der Homepage des Birkenhofs.

47. Winnender Springturnier: In der Reitanlage Ruitzenmühle in Winnenden finden am Freitag ab 9 Uhr, am Samstag ab 7.30 Uhr und am Sonntag ab 7 Uhr verschiedene Turniere statt. Am Samstag spielt ab 20 Uhr zudem Musik. Die genauen Zeiten stehen auf der Homepage des Reiterverein Winnenden und Umgebung e.V.

Für Feschdleshocker:

Waldfest: Das Fest des Musikvereins Stadtkapelle Welzheim e.V. findet am Samstag ab 17 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr im Stadtpark bei der Tannwaldhütte in Welzheim statt. Das Flair und Ambiente unter den Wipfeln alter Baumkronen ist etwas Besonderes und lädt mit Blasmusik zum gemütlichen Beisammensein ein. Mehr dazu auf der Homepage des Musikvereins.

Partynacht in Tracht: In der Gemeindehalle in Rudersberg wird die Wasenband Vips am Samstag ab 18 Uhr für Wasenfeeling sorgen. Gefeiert wird in Dirndl und Lederhosen. Weiteres auf der Faceboock-Seite der Veranstaltung.

Für Autoliebhaber:

US-Car-Treffen: Am Sonntag ab 11 Uhr kommen Fans von amerikanischen Schlitten auf ihre Kosten. Im Industriegebiet in Waiblingen-Neustadt können verschiedene herausgeputzte und chromblinkende Fahrzeuge bestaunt werden.

Für Luftgucker:

Schwaben-Akro-Treffen: Auf dem Flugplatz Auf der Heide in Welzheim treffen sich, am Samstag ab 9 Uhr und am Sonntag ab 10.30 Uhr, Piloten und Helfer aus ganz Deutschland, um mit ferngesteuerten Segelflugzeugen eine vorgegebene Abfolge von Kunstflugfiguren abzufliegen. Mehr dazu auf der Homepage.