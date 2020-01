Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Tingvall Trio: Auf ihrer „Cirklar Tour“ gastiert das Trio am Sonntag um 20 Uhr in der Jahnhalle in Weinstadt-Endersbach. Auch was für Leute, die sonst eher wenig mit Jazz am Hut haben. Weiteres dazu auf Facebook.

Für Fasnetfreunde:

Aufflackern Sumpfgoischder: Auf dem Festplatz der Fritz-Ulrich-Halle in Schwaikheim findet das Aufflackern mit Guggenmusik, am Sonntag ab 17 Uhr, statt. Um 18 Uhr zünden die Sumpfgoischder dann ihre Lichter an. Weiteres auf der Homepage der Narrenzunft.

Für Partylöwen:

Berglesbond Winterfest: Am Sonntag ab 18 Uhr steigt die Apres-Ski-Party beim Cleanpark im Gewerbegebiet Erlenhof in Berglen statt. Für Stimmung sorgt DJ Zucker. Weiteres auf der Facebook-Seite der Veranstaltung.

Aus der Region:

Christmas Garden: Die Wilhelma in Stuttgart erstrahlt bis Montag täglich von 17 bis 22 Uhr im weihnachtlichen Lichterglanz. Alle Informationen auf der Homepage des Christmas Garden.