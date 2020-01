Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Après-Ski-Party in Urbach

Der Verein Rot-Weiße-Welle Urbach lädt am Samstag ab 20 Uhr zur Après-Ski-Party in die Auerbachhalle ein. DJ Bobbel, DJ Alex van de Möck und DJ Bonzai werden an diesem Abend auflegen und mit Party Hits für Stimmung sorgen. Weitere Informationen finden Sie auf Facebook.

Auenwälder Narrentreiben

Die 1. Narrenzunft Auenwald veranstaltet am Samstagabend zum ersten Mal ein Narrentreiben. Um 18.01 Uhr startet ein Nachtumzug entlang der Hauptstraße in Unterbrüden. In der Auenwaldhalle steigt ab 20.01 Uhr eine Narrenparty. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Narrenzunft Auenwald.