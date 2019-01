Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für Festlesgänger:

Christbaumfest und Weitwurf: Auf dem Festplatz in Schwaikheim veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr am Samstag ab 15 Uhr das nachweihnachtliche Spektakel zur Entsorgung von gebrauchten Weihnachtsbäumen. Der Weihnachtsbaumweitwurf ist ein Spaß für Groß und Klein. Nach dem sportlichen Teil werden die Bäume auf einem großen Haufen verbrannt. Weitere Infos gibt es auf der Facebook-Seite der Feuerwehr.

Winterfest „Lichterloh“: Der Verein Weltenbummler veranstaltet am Samstag um 17 Uhr das Fest neben dem Mineralfreibad in Höfen. Dort werden ausgediente Weihnachtsbäume verbrannt. Um 17.30 Uhr gibt es einen Fackellauf für Kinder und um 19 Uhr öffnet eine Winterbar.

Für Karnevalisten:

Gees-Party: Bei freiem Eintritt sorgen die Gees-Musiker am Freitag ab 19.11 Uhr für Party pur in der Mehrzweckhalle in Leutenbach-Nellmersbach. Es gibt ein abwechslungsreiches und närrisches Programm, Musik mit DJ Zucker und einen Barbetrieb. Weiteres auf der Homepage der Gees-Musiker.

Brauchtumsabend: Am Samstag ab 19.31 Uhr findet in der Hartwaldhalle in Waiblingen-Hegnach der Abend der Waiblinger Karneval Gesellschaft "Die Salathengste" mit Narrengaudi, Guggenmusik, Hexenschabernack und Showeinlagen statt. Mehr auf der Homepage des Vereins.

Für Hundefreunde:

Hundeevent „Mein Hund“: In der Alten Kelter in Fellbach findet die Informations- und Verkaufsausstellung mit zahlreichen Ausstellern aus dem ganzen Bundesgebiet statt. Die Messe zeigt eine große Auswahl an Hundezubehör und alles rund um den Hund. Außerdem gibt es ein kostenloses Hunde-Casting. Weitere Infos auf der Homepage der Veranstaltung.

Für Musiker:

Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle: In dem neuen Programm „Nix wie no“ spielt die Band musikalische Kracher ihrer Hausmusik am Freitag um 20 Uhr im Bürgerzentrum in Waiblingen. Weiteres auf der Homepage des Bürgerzentrums.

Backdoormen: Rolando Door, Jogi Men und George Back treten am Samstag um 20.30 Uhr im Bobby’s Irish Pub auf. Sie stehen für kernigen, handgemachten Rock aus den Anfangstagen der Rockmusik und berufen sich auf musikalische Vorbilder wie Led Zeppelin, Black Sabbath und Deep Purple. Mehr Informationen zur Band gibt es auf ihrer Homepage.

Waschbrett: Die Band mit 5 Musikern kommt mit ihrem Schwabenrock mal bluesig-druckvoll, mal harmonisch-fein daher. Ihre musikalische Reise durch die schwäbische Alltags- und Seelenwelt zeigen sie am Samstag ab 20 Uhr im Kulturhaus Schwanen in Waiblingen. Mehr dazu gibt es auf der Homepage des Kulturhauses.

Wiener Strauss Capelle & Roman Martin: Die Benefizgala des Lionsclub Schorndorf steht dieses Jahr unter dem Motto: „Mein Lebenslauf ist Lieb und Lust!“ In der Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf wird es ein einzigartiges Walzerfeuerwerk der Original Wiener Johann Strauss Capelle unter der Leitung von Dirigent Rainer Roos mit Solist Roman Martin geben. Die Gala findet am Sonntag um 16 Uhr statt. Weiter Infos auf der Homepage der Stadt Schorndorf.

Aus der Region:

CMT: Die Urlaubsmesse findet ab diesem Samstag bis Sonntag, 20. Januar auf dem Messegelände in Stuttgart statt. Es gibt Insider-Tipps, Reise-Trends, neue Ziele, Länder, Regionen, Städte, Individual- und Pauschalreisen, Caravans, Reisemobile, Ausrüstung und vieles mehr. Geöffnet ist die Messe montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags und sonntags von 9 bis 18 Uhr. Mehr Infos auf der Homepage der Messe.