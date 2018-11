Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für Stöberer und Genießer:

Martinimarkt: Am Sonntag findet von 11 bis 18.30 Uhr in der Innenstadt in Waiblingen ein Krämermarkt mit verkaufsoffenem Sonntag (12.30 bis 17.30 Uhr) statt. Über 80 Marktbeschicker präsentieren handwerkliche Produkte, kulinarische Spezialitäten und laden zum Bummeln ein. Weitere Infos auf der Homepage der Stadt Waiblingen.

Hobby-Künstler-Markt: Die Hobbykünstler bieten in der Gemeindehalle Großaspach am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr einen Einblick in ihr kreatives Können. Außerdem finden an beiden Tagen Lesungen statt.

Kunsthandwerkermarkt: Der Kunstverein Fellbach veranstaltet am Samstag und Sonntag 14 bis 20 Uhr im Kunstvereins-Keller in Fellbach einen Markt, um Malerei, Skulpturen, Fotografien vorzustellen. 9 Mitglieder des Vereins zeigen unter anderem Keramik-, Holz- und Textilarbeiten wie z.B. Upcycling Produkte und vieles mehr. Auf der Homepage des Kunstvereins gibt es weitere Infos.

Genusstour: Die Brennereien und Weingüter aus Weinstadt-Gundelsbach laden ab 11 Uhr am Sonntag zur Genusstour durch das Gundelsbacher Tal ein. Unter dem Motto "sehen - riechen - schmecken" darf den Brennern und Brennerinnen über die Schulter geschaut und die hauseigenen Edelbrände, Liköre oder Weine verkostet werden. Ein vielfältiges kulinarisches Angebot rundet die Veranstaltung ab.

Rokoko: Auf dem Platz vor dem Bürgerhaus in Kernen findet am Sonntag von 11 bis 15 Uhr die Rosenkohlhocketse statt. Kernen im Remstal gehört zu den fünf größten Anbaugebieten Deutschlands. Es gibt interessante Informationen zum Rosenkohl und kulinarische Köstlichkeiten.

Für Musik-Fans:

Live-Nacht: Exzellente Live-Bands und ausgelassene Stimmung heißt es am Samstag in Backnang. Gefeiert wird mit bekannten Musikern und Bands wie John Noville, Juuns, Firma Holunder, Mallet oder Sauvage. Sechs DJs sorgen nach der Live-Musik noch für Party bis in den Morgen. Alle weiteren Infos stehen auf der Homepage der Veranstaltung.

Crumb: Am Samstag tritt die Band aus New York ab 20.30 Uhr in der Schorndorfer Manufaktur auf. Sie präsentieren ihre Mischung aus 60er Jahre Psych-Rock, Dream Pop und Jazz.

Aus der Region:

Weltgrößte Kürbisausstellung: Noch bis Sonntag werden im Blühenden Barock in Ludwigsbug verschiedene Kürbisse und Skulpturen ausgestellt. Das Thema in diesem Jahr ist „Kürbis Wald“. Die Ausstellung ist von 9 bis 20.30 Uhr geöffnet. Infos z.B. zu Sonderveranstaltungen zum Zuschauen und Mitmachen auf der Homepage des Veranstalters.

Stuttgart leuchtet: Am Samstag findet die lange Einkaufnacht unter dem Motto "Stuttgart City leuchtet", statt. Es wird ein Rahmenprogramm geben und zahlreichen Leuchtobjekten lassen die Stuttgarter City erstrahlen. Auch die Einzelhändler haben sich wieder viele Sonderaktionen, Zugaben oder Knaller-Angebote zu diesem Tag einfallen lassen. Um 21.45 Uhr findet zudem ein Musikfeuerwerk statt. Weitere Infos auf der Homepage der Veranstaltung.

Aktionstag „Wildes Wochenende“: Am Sonntag lädt die Wilhelma in Stuttgart zum Basteln von Futterglocken ein. Wenn die Tage kälter werden, geht das natürliche Nahrungsangebot unserer heimischen Singvögel langsam zur Neige. Geeignete Futterstellen helfen ihnen, gut genährt durch den Winter zu kommen. Bei dem Aktionstag lernen, Jung und Alt von 11 bis 16 Uhr, worauf man bei der winterlichen Versorgung von Singvögeln achten muss.