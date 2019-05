Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für Garten-Liebhaber:

11. Waiblinger Rosenmarkt: Am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr findet auf dem Freigelände der Galerie Stihl der Markt statt. Über 100 Aussteller präsentieren ein breites Angebot rund um das Thema Rosen, Garten und Lifestyle. Weiteres auf der Homepage der Stadt Waiblingen.

Für Festles-Hocker:

Berglesbond Richtfest: Am Samstag und Sonntag findet das Fest in Berglen-Erlenhof statt. Am Samstag spielt der Musikverein Rietenau und die Blaumeisen. Außerdem gibt es einen Maibaum-Kraxel-Wettbewerb. Am Sonntag unterhält die Musikkapelle Ottacker. Mehr dazu auf der Facebook-Seite.

Historische Feuerwehrtage: In Winnenden findet das Fest am Samstag und Sonntag jeweils ab 11 Uhr statt. Am Samstag steigt eine Party mit DJ Thommy. An beiden Tagen gibt es verschiedene Programmpunkte für Groß und Klein, wie Wasserspiele, Oldtimerrundfahrten uvm. Am Sonntag findet zudem das 6. Landesfeuerwehr-Oldtimertreffen statt. Weitere Infos auf der Homepage der Feuerwehr.