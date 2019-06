Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für Musikliebhaber

Ebnisee-Festival: Welzheim feiert am Samstag 40 Jahre Naturpark unter dem Motto „Zwölf Acts, vier Bühnen, ein See“ mit einem großen Konzertevent am Ebnisee. Es gibt Musik, Comedy, sogar eine Zaubershow. Die erste Bühne öffnet um 18.30 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse für fünf Euro, Kinder und Jugendliche bis 13 Jahre sind frei. Ein Shuttleverkehr vom Bahnhof zum See ist eingerichtet. Alle Infos gibt es auf diesem PDF-Flyer.

Straßenfest mit Nachwuchsbands: Das Backnanger Straßenfest findet in diesem Jahr vom 21. bis 24. Juni statt. Auf insgesamt fünf Bühnen präsentieren sich zahlreiche Künstler in verschiedenen Sparten der Unterhaltung. Es gibt einen Vergnügungspark mit Riesenpark und zahlreiche Stände mit Speisen und Getränken. Die Stadt Backnang bittet ausdrücklich alle Besucherinnen und Besucher, die von auswärts kommen, das Auto stehen zu lassen und mit der S-Bahn anzureisen. Alle weiteren Infos auf der Homepage zur Veranstaltung.

Musikfestival zum Mitmachen: Den Sommeranfang begrüßt Weinstadt am Freitag mit der Fête de la Musique. Von 16 bis 22 Uhr wird in der ganzen Stadt Musik gespielt. Wer sich selbst mit Instrument oder Stimme daran beteiligen will, kann sich an die Stadtverwaltung wenden: Für einen besseren Überblick über die musikalischen Angebote, bittet diese um Anmeldung per Mail an stadtkultur@weinstadt.de. Weitere Infos hier.