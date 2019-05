Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für Naturfreunde

Naturschutztag: Am Sonntag findet der Naturschutztag auch im Rems-Murr-Kreis statt. In vielen Orten werden Führungen, Exkursionen und Mitmachaktionen angeboten, um die vielseitigen und spannenden Aufgabenfelder des Naturschutzes kennenzulernen. Alle Aktionen gibt es in der Broschüre.

Für Bummler:

Winnender Wonnetag: Unter dem Motto „Winnenden grünt" findet am Sonntag ein Wonnemarkt mit verkaufsoffenem Sonntag von 12 bis 17 Uhr in der Winnender Innenstadt statt. Es gibt blumige Attraktionen, Bastel- und Kinderaktionen, ein Tanz um den Maibaum sowie eine Verlosungsaktion. Weitere Infos auf der Homepage des Vereins.

Maikäferfest: Am Sonntag findet das traditionelle Fest mit verkaufsoffenem Sonntag von 12.30 bis 17.30 Uhr in Fellbach statt. Vom Bahnhof bis hin zum "Oberdorf" bieten die Fellbacher Werbegemeinschaften, die Fellbacher Einzelhändler und der Verein Stadtmarketing wieder unzählige Aktionen und Attraktionen an. Mehr dazu auf der Homepage des Stadtmarketings Fellbach.

Für Kunstfreunde:

Winnender Kunstnacht: Am Freitag lädt die Nacht in die Innenstadt nach Winnenden zum Flanieren und Kunst entdeckt ein. Von 18.30 Uhr bis 22.30 Uhr können Interessierte in über 20 Fachgeschäften Ausstellungen lokaler Künstler/innen entdecken und mit Live-Musik genießen. Weitere Infos auf der Homepage der Vereins Attraktives Winnenden.

Aus der Region:

Frühlingsfest: Auf dem Wasen in Stuttgart findet das größte Frühlingsfest in Europa bis zum 12. Mai statt. Rund 240 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute sorgen für Unterhaltung. Genaue Informationen und Öffnungszeiten gibt es hier.

26. Internationales Trickfilm-Festival Stuttgart: Bis Sonntag ist Stuttgart ein Zentrum des Animationsfilms. Es wird die ganze Bandbreite des aktuellen Animationsfilmschaffens mit Schnittstellen zu Visual Effects, Architektur, Kunst, Design, Musik und Games präsentiert. Alle Informationen zu den Locations und Zeiten gibt es auf der Homepage der Veranstaltung.